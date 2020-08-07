專訪台大院長4／吳明賢行醫卅年，最想告訴病人這句話
新任台大院長吳明賢是國內腸胃科權威，行醫卅年，對於已在病痛中的人，吳明賢也有一些建議。
吳明賢說，生病當然是一件不愉快的事情，每個生病的人都想要快快好。要趕快好，除了要有好的醫療，自己的心態也很重要。過去已經有很多研究發現，用正面樂觀的態度面對病情，並與醫療團隊合作，可以得到最好的療效和恢復。
吳明賢是腸胃科專家，今年榮獲教育部第六十三屆學術獎殊榮，他曾帶領團隊和台灣幽門桿菌及胃腸疾病聯盟，進行一系列台灣的多中心隨機臨床試驗，發表幽門螺旋桿菌除菌的最佳一線療法及二、三線救援治療。在抗藥性菌株愈來愈多的情況下，對治療幽門桿菌的準則訂定提供重要的依據，也撰寫治療指引於美國胃腸醫學會官方雜誌，大大提升台灣在此領域的學術知名度及領導度。
吳明賢及其團隊的研究成果應用在台灣，收到極好成效。過去數十年，台灣消化性潰瘍發生減少七成以上，馬祖經驗更發現胃癌減少了五成以上，此一預防模式也成為世界衛生組織防治胃癌的參考，並且於二○一九年發表台北共識，提供全世界胃癌防治的準則，系列研究成果發表於眾多世界知名期刊。
記者曾原信／攝影
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