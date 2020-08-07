台北藝術節 克朗淳展演泰舞新生

聯合報 / 記者何定照／即時報導
泰國編舞家克朗淳作品。圖/台北藝術節提供
泰國編舞家克朗淳作品。圖/台北藝術節提供

2020台北藝術節即日起至9月13日展開，國際策展人鄧富權以「Super@#$%?」為策展主題， 思考疫情前後，人類追求「Super」的意義和後果，共有13檔作品，包含9檔售票、4檔免費，共計55場展演。

其中《馬尼拉動物園》，由菲律賓編舞家伊薩・江森(Eisa Jocson)與德國 電子音樂家夏洛特・西蒙(Charlotte Simon)，協同四位菲律賓表演者，化身為迪士尼動物群，在線上會議軟體Zoom舉辦一場演唱會。8月28日至29日於 中山堂中正廳演出。

《過往即他鄉》由旅居多國的藝術家楊俊與松根充和(Michikazu Matsune)的記憶作 為開端，引用日本傳統的說故事技巧，以圖像與口述回溯幾個歷史上的重大事件，訴說 人類征服自然，以及自我頓挫的故事。8月31日至9月2日於中山堂中正廳演出。

泰國當代知名編舞家皮歇・克朗淳(Pichet Klunchun)的《No. 60》，探究泰國國家無形文化資產的傳統舞蹈-箜舞(Khon)，在既有的59個動作之外，創建第60號。8月8日、9日在水源劇場上演。

邁入第二年的「新人類計劃」，周瑞祥 、陳煜典、王磑團隊再度開發人類全新技能，為觀眾帶來《新人類計劃:園遊會》，融合魔術、劇場與影像，探索世界及自身的關係，提出人的進化可能。8月15日至21日於中山堂光復廳演出。

劇場導演姐弟洪千涵、洪唯堯，繼2019年邀請母親一起登台演出《家庭浪漫》後，再次攜手合作二部曲《祖母悖論》，用參與式劇場的方式，以觀眾現場參與的集體記憶，帶領觀眾一起探索時間的相對性。8月29日至9月5日於中山堂光復廳演出。

FOCA福爾摩沙馬戲團《消逝之島》，以參與式展演呈現，引領觀眾遊走社子島各處， 用塑料雕塑裝置與非典型馬戲表演者的身體，回應社子島面臨的拆遷威脅和脆弱環境， 並探問文明與自然的邊界及人類的生存處境。9月11日至13日於社子島演出。

台灣編舞家林宜瑾《工尺鼓詩》，透過阿公的「工尺譜」，踏上了一段從記憶潛入歷史 的旅程，找尋傳統與當代對話的可能。台灣編舞家葉名樺《SHE》，透過舞蹈、文件、聲音及影像等不同媒介，回顧二十世紀橫跨歐亞的舞伶。《工尺鼓詩》與《SHE》於9月5日、6日在台北試演場呈現。

更多活動請上台北藝術節官網:http://www.taipeifesti

FOCA馬戲團作品。圖/台北藝術節提供
FOCA馬戲團作品。圖/台北藝術節提供

劇場 社子島

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