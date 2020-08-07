專訪台大院長2／身為嬰兒潮世代 吳明賢憂心健保大限

台大醫院院長吳明賢接受本報專訪，分享自己行醫逾30年間，最憂心台灣健保價格無法反映醫療價值，加上年輕醫師觀念改變，長期已使醫療生態嚴重失衡、人才流失。吳明賢分析，和他一樣在嬰兒潮世代出生的醫師，都會在2030年左右退休，到時健保及醫療體系恐將面臨大限危機。

吳明賢說，自己出生於1964年，是嬰兒潮世代最後一年，如果和其他優秀的同輩人一樣，去從事電子業，現在可能已經家財萬貫、退休享受人生，不會像現在醫生工作那麼累，連週末都常常要開會或上課。「嬰兒潮這一代醫師最耐操，額外花時間開討論會，我們都當作是學習，」吳明賢笑說，「老師如果聽到我們在算工時，八成會生氣。」

雖然辛苦，吳明賢仍深以台灣醫學教育為榮、對醫療專業有信心，因為投入其中的每一代，都是自我要求極高的優秀人才。但越是珍惜這份專業，吳明賢越擔心全民健保等醫療制度扭曲醫療生態，讓社會大眾將血汗醫療視為理所當然。

提到健保署公布大型醫療院所的財報，吳明賢忍不住提高音量、握緊拳頭，連說好幾次「荒謬。」他說，每次一公佈，大家都以為台大醫院多賺錢，其實與真相相去甚遠，這種錯誤印象只會「害死台大醫院。」吳明賢指出，如果把自費等業外收入、政府補助、教學成本、硬體折舊成本，都加加減減算進去，台大醫院醫療本業其實賺不到3%。

吳明賢感嘆，一般人說代工業利潤「毛三到四」是低得可憐，反觀醫院根本賺不到3%，卻常被人說成是暴利。醫療業集合全台最優秀人才辛勤工作，所創造的利潤只有3%，他反問，「你會說這是暴利嗎？這樣的行業會有甚麼前途？年輕人怎麼會想來？」

民眾對於醫療缺乏正確的成本概念，也會太過依賴廉價健保，反而忽視自身健康責任。吳明賢表示，民眾可以接受不同層級餐飲有價差，對醫療卻不能接受。他比喻，健保就像要求大家只能吃陽春麵，雖然不會餓死，但將來有天可能就找不到會做其他料理的大廚。

吳明賢觀察，年輕世代追求自我，現在最受歡迎的是短小輕薄的五官科、不容易重症的專科。他擔任內科醫學會秘書長九年來，發現內科不但缺人還因北漂而不均，南部大醫院常常連一半人力都招不滿，部分醫院靠著祭出「晚上十點後免值班」福利，才終於滿招。

吳明賢不怪年輕醫師用腳投票，畢竟那麼努力工作、有醫療糾紛，收入還比別人差。但他擔心，計較工時、要求照SOP的風氣持續下去，醫界風氣會變差、有礙追求卓越。管理具世代差異的醫院，是身為院長的大挑戰，吳明賢將企業工會視為合作夥伴，因其有助指出醫院隱而未現的缺點，雖然有時不了解醫院制度而衍生誤會，也能夠經由溝通化解。

吳明賢分析，目前醫療體系還很好，是因為嬰兒潮世代醫師還在，這一代最耐操、把國家社會的要求當做第一要務，靠血汗醫療撐起了健保。他說，前健保局總經理張鴻仁日前出書直指2030年是「健保大限」，就是因為嬰兒潮世代的醫師，在那一年都差不多要退休了，吳明賢生也剛好是那一年滿65歲，可以退休。

吳明賢表示，健保要永續存在，一定要考慮到人性，否則醫療生態失衡是必然。「有價值沒有價格的事情不可能存在，」唯有讓醫療的價格能夠反映價值，未來才會有人願意持續投入醫療這份有價值的志業。 台大醫院院長吳明賢分析，和他一樣在嬰兒潮世代出生的醫師，都會在2030年左右退休，到時健保及醫療體系恐將面臨大限危機。

記者曾原信／攝影