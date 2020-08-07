專訪台大院長1／台大新任「總教練」吳明賢的三個理念

台大醫院新任院長吳明賢8月1日到任，祝賀花籃電梯口一路延伸到院長室附近，他謙稱「只是當醫師當比較久」，其實心中已細細勾勒台大醫院現在和未來的藍圖。喜歡說故事的吳明賢花了一個多禮拜精選三個故事，撰寫「院長的話」，內容溫暖流暢，有別於一般到任致詞。他在上任後接受本報專訪，進一步闡釋對台大醫院願景、目標和人的期許。

首先，吳明賢提醒同仁莫忘「生命無價、視病猶親」的初衷，這是身為醫界龍頭的台大醫院，長年不變的願景。吳明賢強調，特別是「急、重、難、罕」的脆弱病人，台大要勇於承擔別人不會做、不敢做、不願意做的。他也期勉醫師將「工作」心態轉化為「志業」，就像是親身幫病人試用降落傘一樣謹慎，持續精益求精。

至於目標，吳明賢打趣說，台大的責任包括服務、教學、研究，簡稱「胡椒鹽」，他常跟學生說「要發上等願」，包括照顧好「急重難罕」、持續研究創新、培育優秀人才。另外，醫療本質是社會科學，醫院的目標也會隨社會變遷有不同風貌。現代人生得少、老得快，婦幼醫學和老人醫學正夯，慢性病及癌症等老化相關疾病需求也上升。隨著人類對先天基因體和後天微生物體認識越深，從預防到治療都將講求精準。

吳明賢表示，台大的目標有三：結合資訊科技的「智慧醫療」、強調預防的「精準健康」，以及仰賴臨床驗證的「尖端醫療」。雖然台大風氣自由，不會規定醫師研究方向，但院長作為領導者，必須要為團隊指出大方向和目標。

要實踐願景和目標，關鍵則是人。吳明賢說，人對了，就能創造好的風氣、形成好的制度，台大醫院都是最優秀聰慧、最自我要求的人，是深具優勢。他也提醒，「光靠一個人不能上月球」，必須靠擁有共同願景和目標的團隊，才能發揮一加一大於二的效益。

吳明賢表示，「領導」是做對的事，「管理」是用對的方法去做事，兩者兼備，才能達到目標。台大醫院有這麼好的團隊，他對自己擔任院長的期許有兩個，首先是做好台大醫院的「總教練」，幫助每個同仁都可以充分上場發揮，每場比賽都打好球。再者，是做好外部資源和內部人材的橋樑，已達成台大醫院的願景和目標。

「最終受惠的還是我們的病人。」說到底，座落於吳明賢勾勒的願景之核心，仍是生命和健康。

●吳明賢小檔案

年齡：56歲

專長：一般內科學、腸胃學、分子生物學、醫學教育、流行病學

現職：台大醫院院長、台灣消化系醫學會理事長、台灣內科醫學會秘書長

●吳明賢上任時說的三個小故事

https://udn.com/news/story/7266/4746105

台大醫院新任院長吳明賢指出，台大的責任包括服務、教學、研究，簡稱「胡椒鹽」，他常跟學生說「要發上等願」，包括照顧好「急重難罕」、持續研究創新、培育優秀人才。

記者曾原信／攝影