專訪台大院長1／台大新任「總教練」吳明賢的三個理念

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院新任院長吳明賢提醒同仁莫忘「生命無價、視病猶親」初衷。 記者曾原信／攝影
台大醫院新任院長吳明賢提醒同仁莫忘「生命無價、視病猶親」初衷。 記者曾原信／攝影

台大醫院新任院長吳明賢8月1日到任，祝賀花籃電梯口一路延伸到院長室附近，他謙稱「只是當醫師當比較久」，其實心中已細細勾勒台大醫院現在和未來的藍圖。喜歡說故事的吳明賢花了一個多禮拜精選三個故事，撰寫「院長的話」，內容溫暖流暢，有別於一般到任致詞。他在上任後接受本報專訪，進一步闡釋對台大醫院願景、目標和人的期許。

首先，吳明賢提醒同仁莫忘「生命無價、視病猶親」的初衷，這是身為醫界龍頭的台大醫院，長年不變的願景。吳明賢強調，特別是「急、重、難、罕」的脆弱病人，台大要勇於承擔別人不會做、不敢做、不願意做的。他也期勉醫師將「工作」心態轉化為「志業」，就像是親身幫病人試用降落傘一樣謹慎，持續精益求精。

至於目標，吳明賢打趣說，台大的責任包括服務、教學、研究，簡稱「胡椒鹽」，他常跟學生說「要發上等願」，包括照顧好「急重難罕」、持續研究創新、培育優秀人才。另外，醫療本質是社會科學，醫院的目標也會隨社會變遷有不同風貌。現代人生得少、老得快，婦幼醫學和老人醫學正夯，慢性病及癌症等老化相關疾病需求也上升。隨著人類對先天基因體和後天微生物體認識越深，從預防到治療都將講求精準。

吳明賢表示，台大的目標有三：結合資訊科技的「智慧醫療」、強調預防的「精準健康」，以及仰賴臨床驗證的「尖端醫療」。雖然台大風氣自由，不會規定醫師研究方向，但院長作為領導者，必須要為團隊指出大方向和目標。

要實踐願景和目標，關鍵則是人。吳明賢說，人對了，就能創造好的風氣、形成好的制度，台大醫院都是最優秀聰慧、最自我要求的人，是深具優勢。他也提醒，「光靠一個人不能上月球」，必須靠擁有共同願景和目標的團隊，才能發揮一加一大於二的效益。

吳明賢表示，「領導」是做對的事，「管理」是用對的方法去做事，兩者兼備，才能達到目標。台大醫院有這麼好的團隊，他對自己擔任院長的期許有兩個，首先是做好台大醫院的「總教練」，幫助每個同仁都可以充分上場發揮，每場比賽都打好球。再者，是做好外部資源和內部人材的橋樑，已達成台大醫院的願景和目標。

「最終受惠的還是我們的病人。」說到底，座落於吳明賢勾勒的願景之核心，仍是生命和健康。

●吳明賢小檔案

年齡：56歲

專長：一般內科學、腸胃學、分子生物學、醫學教育、流行病學

現職：台大醫院院長、台灣消化系醫學會理事長、台灣內科醫學會秘書長

●吳明賢上任時說的三個小故事

https://udn.com/news/story/7266/4746105

台大醫院新任院長吳明賢指出，台大的責任包括服務、教學、研究，簡稱「胡椒鹽」，他常跟學生說「要發上等願」，包括照顧好「急重難罕」、持續研究創新、培育優秀人才。</p><!--11--><p> </p><p> 記者曾原信／攝影
台大醫院新任院長吳明賢指出，台大的責任包括服務、教學、研究，簡稱「胡椒鹽」，他常跟學生說「要發上等願」，包括照顧好「急重難罕」、持續研究創新、培育優秀人才。

記者曾原信／攝影

台大醫院 願景 醫師

延伸閱讀

北市公車煞車失靈追撞前車 挨撞自小客車尾瞬間全毀

侯友宜說普篩仍是一道防線 柯文哲：我是專家不敢亂講

【他鄉‧故鄉】沈珮君／這樣的傅斯年（下）

新任台大醫院院長吳明賢 他用三小故事說出下一步

相關新聞

放大動滋券價值！運動品牌、通路祭出購物優惠

估計中籤率不到六成的動滋券也正式上路了，而運動品牌與通路，也因應趨勢推出不同購物優惠，只要用對了就有機會如同振興券一樣，...

影／K董帶星粉「煒」出國 一睹國境之南的東沙群島

新冠肺炎疫情的鎖國政策，讓想出國的民眾悶悶不樂，也讓航空及旅遊產業大受影響，為了讓航空也有一線生機並滿足旅客想飛的衝動，...

雙鐵恢復禁食令？林佳龍說不：僅維持社交距離、戴口罩

台灣近日再傳出疑似新增境外移入個案，民眾關心雙鐵是否重啟禁食令。交通部長林佳龍今天表示，「吃東西沒問題」，與指揮中心討論...

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

根據中央氣象局氣象及逆軌跡模擬資料顯示，受到日本西之島火山噴發出來的火山灰，隨著太平洋高壓西伸的氣流在昨天傍晚起，逐漸影...

揪違法使用硃砂 衛福部要求各縣市二周內清查

台中市前議長張宏年一家四口鉛中毒案，引發社會關注，衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，針對疑似硃砂引發鉛中毒一案，衛福部中醫藥...

88中部反空汙 號召「紅、黃、白」衣著排字淨零碳排

中彰投近20個醫生團體攜手環保團體，明天下午將在台中市舉辦「88台中抗暖化、反空汙、顧健康」遊行。他們號召民眾加入「紅傘...

專訪台大院長3／吳明賢分享八字養生哲學和相反休假法

台大醫院院長吳明賢56歲，被問到個人養生秘訣，他的回答簡單有力：「養身在動，養心在靜」。雖然講起來簡單，吳明賢深知現代人...

專訪台大院長4／吳明賢行醫卅年，最想告訴病人這句話

新任台大院長吳明賢是國內腸胃科權威，行醫卅年，對於已在病痛中的人，吳明賢也有一些建議。

專訪台大院長2／身為嬰兒潮世代 吳明賢憂心健保大限

台大醫院院長吳明賢接受本報專訪，分享自己行醫逾30年間，最憂心台灣健保價格無法反映醫療價值，加上年輕醫師觀念改變，長期已...

專訪台大院長1／台大新任「總教練」吳明賢的三個理念

台大醫院新任院長吳明賢8月1日到任，祝賀花籃電梯口一路延伸到院長室附近，他謙稱「只是當醫師當比較久」，其實心中已細細勾勒...

老到可以死？為什麼「健康狂熱」的人都早死？

很多染上20世紀晚期健康「狂熱」的人，即便他們運動、注意飲食、不抽菸而且飲酒有節制，還是死了。引領我接受健身文化的女性連鎖健身房老闆露西兒．羅伯茲（Lucille Roberts），59歲時，很沒道理地死於肺癌。

女私密處搔癢分泌物異臭 竟是陳年衛生棉惹禍

衛生棉期限不可不慎。不少女性有陰部搔癢問題，一名陳小姐甚至分泌物出現類似過期豆漿酸臭味的豆腐渣塊狀物，導致她不論是否為經...

熱門新聞

獨吞15億？台新員工集資中頭彩 網路傳言版本多

他挑戰「24小時不間斷外送」能賺多少 最終薪資公開

為何自助加油在台灣不流行？網友曝「3大關鍵」還是人工好

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

他問為何台灣數學強卻不有名？ 網一致曝致命原因

謠傳威力彩持券人個資 台新銀抗議「侵犯隱私」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。