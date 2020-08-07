放大動滋券價值！運動品牌、通路祭出購物優惠

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
adidas配合動滋券的上路，祭出史無前例Sneaker Day限定驚喜優惠。圖／adidas提供
adidas配合動滋券的上路，祭出史無前例Sneaker Day限定驚喜優惠。圖／adidas提供

估計中籤率不到六成的動滋券也正式上路了，而運動品牌與通路，也因應趨勢推出不同購物優惠，只要用對了就有機會如同振興券一樣，放大手上動滋券的價值。

全台最大的運動產品通路商摩曼頓結合三家《NBA STORE》，以及旗下包括戶外裝備通路品牌《GO WILD》、歐洲專業運動通路品牌《INTERSPORT》、百貨OUTLET通路等門市。共同響應教育部體育署防疫新生活新政策，鼓勵民眾積極參與體育活動與購買運動用品，結合「動滋券」，從8月8日起推出不同購物優惠。像是8月8日至8月9日期間限定加碼活動，活動期間全額使用動滋券500元，現場即可再折100元。以及8月16日前單筆消費滿2,500元再抽三天兩夜旅行、潛水考照行程、體驗潛水與千元潛水抵用金等；9月30日前發票金額滿3,000元再送500元購物金。

出門挺運動，通路商摩曼頓也推出動滋券價值放大的活動。圖／摩曼頓提供
出門挺運動，通路商摩曼頓也推出動滋券價值放大的活動。圖／摩曼頓提供

而adidas配合動滋券的上路，選在8月10日至8月16日期間，祭出史無前例Sneaker Day限定驚喜優惠，只要在全台品牌門市購買鞋類商品，不限款式，即可享第二雙半價折扣。另外，PUMA也表示除了官方線上購物網站及部分OUTLET 賣場恕無法使用動滋券之外，從8月8日起，實體門市也同步可用動滋券添購運動裝備。

購物網 品牌 體育

延伸閱讀

手機輸錯領不到動滋券 體育署：可透過健保快易通驗證

「德國百年餐廚WMF」首家Outlet店進駐華泰名品城　最低折扣3折起

網曝領動滋券跳「不合規定」警告？實測領券1分鐘到手

動滋券沒中獎？ 趕快去找email廣告匣可能有驚喜

相關新聞

放大動滋券價值！運動品牌、通路祭出購物優惠

估計中籤率不到六成的動滋券也正式上路了，而運動品牌與通路，也因應趨勢推出不同購物優惠，只要用對了就有機會如同振興券一樣，...

影／K董帶星粉「煒」出國 一睹國境之南的東沙群島

新冠肺炎疫情的鎖國政策，讓想出國的民眾悶悶不樂，也讓航空及旅遊產業大受影響，為了讓航空也有一線生機並滿足旅客想飛的衝動，...

雙鐵恢復禁食令？林佳龍說不：僅維持社交距離、戴口罩

台灣近日再傳出疑似新增境外移入個案，民眾關心雙鐵是否重啟禁食令。交通部長林佳龍今天表示，「吃東西沒問題」，與指揮中心討論...

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

根據中央氣象局氣象及逆軌跡模擬資料顯示，受到日本西之島火山噴發出來的火山灰，隨著太平洋高壓西伸的氣流在昨天傍晚起，逐漸影...

揪違法使用硃砂 衛福部要求各縣市二周內清查

台中市前議長張宏年一家四口鉛中毒案，引發社會關注，衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，針對疑似硃砂引發鉛中毒一案，衛福部中醫藥...

88中部反空汙 號召「紅、黃、白」衣著排字淨零碳排

中彰投近20個醫生團體攜手環保團體，明天下午將在台中市舉辦「88台中抗暖化、反空汙、顧健康」遊行。他們號召民眾加入「紅傘...

專訪台大院長3／吳明賢分享八字養生哲學和相反休假法

台大醫院院長吳明賢56歲，被問到個人養生秘訣，他的回答簡單有力：「養身在動，養心在靜」。雖然講起來簡單，吳明賢深知現代人...

專訪台大院長4／吳明賢行醫卅年，最想告訴病人這句話

新任台大院長吳明賢是國內腸胃科權威，行醫卅年，對於已在病痛中的人，吳明賢也有一些建議。

專訪台大院長2／身為嬰兒潮世代 吳明賢憂心健保大限

台大醫院院長吳明賢接受本報專訪，分享自己行醫逾30年間，最憂心台灣健保價格無法反映醫療價值，加上年輕醫師觀念改變，長期已...

專訪台大院長1／台大新任「總教練」吳明賢的三個理念

台大醫院新任院長吳明賢8月1日到任，祝賀花籃電梯口一路延伸到院長室附近，他謙稱「只是當醫師當比較久」，其實心中已細細勾勒...

老到可以死？為什麼「健康狂熱」的人都早死？

很多染上20世紀晚期健康「狂熱」的人，即便他們運動、注意飲食、不抽菸而且飲酒有節制，還是死了。引領我接受健身文化的女性連鎖健身房老闆露西兒．羅伯茲（Lucille Roberts），59歲時，很沒道理地死於肺癌。

女私密處搔癢分泌物異臭 竟是陳年衛生棉惹禍

衛生棉期限不可不慎。不少女性有陰部搔癢問題，一名陳小姐甚至分泌物出現類似過期豆漿酸臭味的豆腐渣塊狀物，導致她不論是否為經...

熱門新聞

獨吞15億？台新員工集資中頭彩 網路傳言版本多

他挑戰「24小時不間斷外送」能賺多少 最終薪資公開

為何自助加油在台灣不流行？網友曝「3大關鍵」還是人工好

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

他問為何台灣數學強卻不有名？ 網一致曝致命原因

謠傳威力彩持券人個資 台新銀抗議「侵犯隱私」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。