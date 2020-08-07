放大動滋券價值！運動品牌、通路祭出購物優惠

估計中籤率不到六成的動滋券也正式上路了，而運動品牌與通路，也因應趨勢推出不同購物優惠，只要用對了就有機會如同振興券一樣，放大手上動滋券的價值。

全台最大的運動產品通路商摩曼頓結合三家《NBA STORE》，以及旗下包括戶外裝備通路品牌《GO WILD》、歐洲專業運動通路品牌《INTERSPORT》、百貨OUTLET通路等門市。共同響應教育部體育署防疫新生活新政策，鼓勵民眾積極參與體育活動與購買運動用品，結合「動滋券」，從8月8日起推出不同購物優惠。像是8月8日至8月9日期間限定加碼活動，活動期間全額使用動滋券500元，現場即可再折100元。以及8月16日前單筆消費滿2,500元再抽三天兩夜旅行、潛水考照行程、體驗潛水與千元潛水抵用金等；9月30日前發票金額滿3,000元再送500元購物金。

出門挺運動，通路商摩曼頓也推出動滋券價值放大的活動。圖／摩曼頓提供

而adidas配合動滋券的上路，選在8月10日至8月16日期間，祭出史無前例Sneaker Day限定驚喜優惠，只要在全台品牌門市購買鞋類商品，不限款式，即可享第二雙半價折扣。另外，PUMA也表示除了官方線上購物網站及部分OUTLET 賣場恕無法使用動滋券之外，從8月8日起，實體門市也同步可用動滋券添購運動裝備。