影／K董帶星粉「煒」出國 一睹國境之南的東沙群島

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
星宇「煒」出國上午出發，由K董張國煒親自執飛。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，由K董張國煒親自執飛。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎疫情的鎖國政策，讓想出國的民眾悶悶不樂，也讓航空及旅遊產業大受影響，為了讓航空也有一線生機並滿足旅客想飛的衝動，民航局核准了環台專案的航班，星宇航空搶到第二天起飛，並由董事長張國煒親自執飛這趟「煒」出國 ，不同於昨天搶頭香的虎航往北飛，星宇航空沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，讓旅客能從高空鳥瞰東海岸的美景，並在台灣南方東沙群島的空域盤旋，在15：14返回桃園機場，比原訂時間還加碼了一個多小時。

星宇航空表示，飛行假期體驗航班的班號為 JX8888，以航機編號Ｂ-58201的A321neo飛航，全機共有８個商務艙、180個經濟艙，188 個座位在開賣不到 5分鐘即銷售一空，其中商務艙及純飛行體驗部份，甚至30秒就完售。

來自新竹的周先生表示，出動全家人以手機、電腦一同搶票，才搶得珍貴的二席，去年星宇航空公布制服時，就非常欣賞新穎時尚的設計感，並希望能一睹星宇空服員的風采。劉姓粉絲說，專程搶商務艙加大溪威斯汀住宿的豪華套裝，送給爸媽做父親節禮物。另外一位連小姐則表示，搶不到「飛行體驗」的機票，原本要放棄，看了售票網頁後發現「機加酒」商務艙2人套票還有名額，立刻刷卡搶購買，買到雙人套票之後，就約爸爸一起來，順便慶祝父親節。

今天上午星宇櫃台前，還等不及開放報到就擠滿「星粉」及「K 粉」，連沒有搶到機票的粉絲也前來拍照、打卡，「星粉」郭先生說，雖然事前努力研究如何搶票，開賣當天也將工作排開，4、5個朋友一起鎖定「4人套票」，但最後大家都沒有搶到，只能說是運氣不好，希望星宇航空再辦類似活動。

班機原訂11時起飛，機長張國煒與組員做完簡報後，不到9時就帶隊進入管制區準備起飛作業，但是一路上被「K粉」要求拍合照，感受到粉絲的熱情，K董一臉笑容地一一跟粉絲合照，被媒體問到心情如何，畢竟飛機有飛才有收入，張國煒表示，沒飛也有收入啊，可以賣禮品，後來又開玩笑說，我要到機上避難，不要受訪啦。

旅客搭乘接駁車前，星宇航空貼心贈送每位旅客搭機紀念證書及搭機禮。為了讓旅客近距離了解機坪作業車輛，星宇航空特別安排旅客至外機坪登機，並安排地勤人員解說各式車輛的功能及用途，旅客事後還可以近距離與車輛合照。不少粉絲登機前發現K董在駕駛艙，紛紛拿起相機拍照，並大動作揮手吸引他的注意，K董也親民地揮手回應

除了飛行體驗，星宇航空讓旅客搭乘全新的接駁車Link Monster到遠機坪登機，在機坪飛機前方，七台耀石灰色系的星宇勤務車隊一字排開，由地勤人員導引旅客逐台講解車輛的性能與工作內容，包括航機拖車、電動拖車、滾帶車、扶梯車、接駁車、電源車、裝載車，讓旅客可以近距離的欣賞航機車輛，雖然機坪烈日當空，但旅客還是熱情地拉著現場的機務或地勤人員拍照。

星宇航空還貼心贈送每位旅客搭機紀念證書及禮品組，其中搭機紀念證書印有飛航時間、航機規格，最令人驚喜的是機長與座艙長簽名，拿到K董簽名的旅客們直呼值回票價。

星宇「煒」出國上午出發，星宇航空在出發前，還安排旅客到機坪近距離參觀機坪作業車輛。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，星宇航空在出發前，還安排旅客到機坪近距離參觀機坪作業車輛。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，由K董張國煒親自執飛。圖／桃園國際機場聯誼會提供
星宇「煒」出國上午出發，由K董張國煒親自執飛。圖／桃園國際機場聯誼會提供
星宇「煒」出國上午出發，星宇航空在出發前，還安排旅客到機坪近距離參觀機坪作業車輛，旅客把握難得的機會跟車輛合影。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，星宇航空在出發前，還安排旅客到機坪近距離參觀機坪作業車輛，旅客把握難得的機會跟車輛合影。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，旅客或星迷在活動背板前合影。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，旅客或星迷在活動背板前合影。記者鄭超文／攝影
星宇航空「煒」出國上午出發，由K董張國煒特別帶領旅客到國境之南從高空鳥瞰東沙群島。圖／翻攝自flightradar24
星宇航空「煒」出國上午出發，由K董張國煒特別帶領旅客到國境之南從高空鳥瞰東沙群島。圖／翻攝自flightradar24
星宇「煒」出國上午出發，由董事長張國煒（中）親自擔任機長。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，由董事長張國煒（中）親自擔任機長。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，星宇航空在出發前，還安排旅客到機坪近距離參觀機坪作業車輛，旅客把握難得的機會在機坪上拍照留念。記者鄭超文／攝影
星宇「煒」出國上午出發，星宇航空在出發前，還安排旅客到機坪近距離參觀機坪作業車輛，旅客把握難得的機會在機坪上拍照留念。記者鄭超文／攝影

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