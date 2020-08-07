女私密處搔癢分泌物異臭 竟是陳年衛生棉惹禍

衛生棉期限不可不慎。不少女性有陰部搔癢問題，一名陳小姐甚至分泌物出現類似過期豆漿酸臭味的豆腐渣塊狀物，導致她不論是否為經期都使用護墊或衛生棉，她隨後到衛福部台北醫院就醫，婦產科醫師曾郁雯詢問後，才驚覺都是過期衛生棉惹的禍，建議衛生用品應放在通風乾淨處。

陳小姐表示，媽媽在大掃除時才翻到好幾包未開封的衛生棉，因為惜物，看著包裝也很乾淨，就讓陳小姐拿回去用。但陳媽媽已停經至少5年，曾郁雯猜測衛生棉也至少放5年以上，請陳小姐帶來衛生棉，剪開後竟發現，衛生棉墊內部已經布滿黑灰色斑點，已經受潮受到黴菌感染。

曾郁雯提醒，「衛生棉也是有保存期限的」，尤其是長年不使用、擺放在浴室的衛生棉更可能變質而滋生細菌，建議將衛生棉放置在乾淨、通風、不潮濕的地方，不要放在浴室裡。出外攜帶時，也放在特定的小包包內，使用時也要視經血流量在2至3小時內更換一次，才能避免衛生棉滋生細菌。

曾郁雯表示，日常使用私密處保養品、護墊、衛生棉時，除了留意是否過期，也要注意產品上是否有異樣的狀況，例如保養品的味道或顏色改變，或衛生棉棉墊處摸起來碎碎粉粉的，就不要再使用。

曾郁雯也指出，清潔不正確或過度清潔、熬夜導致局部免疫力降低、更年期婦女、多重性伴侶等都是常見復發的原因，她說，女性或多或少都曾經有過私密處騷癢的經驗，可觀察正常的陰道分泌物是透明或淡白色，如有異狀，應盡快就醫，害羞反而可能延誤病情。