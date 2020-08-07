「雷驤‧昨日的風景」線上開展

東美文化舉辦「雷驤‧昨日的風景」線上特展，展出藝術家雷驤百餘幅彩墨與速寫作品。

集作家、畫家、紀錄片導演於一身的雷驤老師，跨界文學、美術與電影，為備受文化界推崇的全方位創作家，曾獲出版金鼎獎、插畫金爵獎與電視金鐘獎等各領域最高榮譽，2018年更獲台北文化獎殊榮。

雷驤老師創作多元，文字、繪畫、影像作品豐富，迄今出版三十餘部作品，總字數逾三百萬字；而攝製的電視紀錄片，如《映象之旅》、《作家身影》等，更已成為時代經典。

在繪畫藝術方面，雷驤老師以速寫、彩墨、插畫、版畫等多種不同素材，呈現不拘一格，卻又風格獨具的人生風景。無論是市井生活、行旅見聞、人物素描或靜物寫意，都化剎那為永恆，凝練成一幅幅人間故事。

「雷驤‧昨日的風景」線上特展，共有彩墨63幅，速寫97幅，題材包括人體、靜物、行旅風景等，畫展展出到9月3日。

雷驤作品「自畫像」。東美文化／提供