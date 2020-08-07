國高中生現吸電子菸潮 網路賣家代碼賣菸躲稽查

有醫師發現，電子菸在國高中間蔚為風潮，網路賣家更以果凍、代碼等名稱在網路上販售電子菸，規避稽查。相較去年，今年上半年電子菸開罰不到百例，每件僅罰約1695元，不及去年的一半。

衛生福利部國民健康署5月底預告「菸害防制法」修正草案，首次將電子菸等新興菸品歸類為「類菸品」，禁止製造、輸入、販售、供應等，但因加熱菸可能列為「指定菸品」，經向政府申請健康風險評估後就可販售，反菸、挺菸團體爭議不斷。

衛生福利部國民健康署副署長吳昭軍今天上午出席戒菸記者會後接受媒體訪問時說，「菸害防制法」草案預告期已結束，各界對草案主要有3大爭議點，包括電子菸及加熱菸能否統稱為「類菸品」、菸品包裝規定以及將購菸年齡從18歲提高至20歲。

吳昭軍說，近期將開會討論上述3爭議點進行草案微調，預計8月底前送進衛福部，9月送行政院核定，預計下會期送立法院審議。

現行菸害防制法早已長達13年沒修正，電子菸只能分屬不同法管轄，販售電子菸設備僅能依「菸害防制法」開罰新台幣1000至3000元，業者根本不痛不癢，甚至將含尼古丁菸油藏起來，規避罰則較重且有刑責的「藥事法」。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，國健署去年大張旗鼓稽查電子菸，也要求網購通路全面禁止菸品上架，業者卻轉變為「掛羊頭賣狗肉」方式，以代碼、果凍、果汁、茶壺等產品名義販售電子菸，稽查難度大增，才會希望儘早修正法令提高罰則。

根據國健署統計，去年1到12月全台依「菸害防制法」開罰電子菸的案件共229件，罰鍰約94萬4500元，平均每件罰4124元；今年1到6月，處分數僅剩64件，共開罰10萬8500元，平均每件僅罰1695元。

值得注意的是，隨販售業者增加，網購、實體店面都能輕易買到電子菸，電子菸也滲透到國高中校園裡，危害青少年健康。國健署最新調查發現，國內傳統菸品使用率逐年降低，但青少年吸菸率卻逆向攀升，國中生107年至108年電子菸使用率從1.9%增至2.5%，高中生從3.4%增至5.6%，成為年輕族群吸菸敲門磚。

成大醫院家庭醫學部醫師陳全裕受訪時表示，他近年進入校園進行戒菸活動時，愈來愈多青少年坦言使用電子菸，而且大多認為只是很新潮的3C產品，卻不知道對身體會造成危害。

陳全裕說，很多業者都宣稱電子菸油使用食用級的成分，但這些香料吃下去或許危害不大，吸入肺裡又是另一回事，對於肺部傷害可能更大、更直接，恐釀急性症狀。

不過，對於網路賣家售菸掛羊頭賣狗肉行為，吳昭軍竟稱不算管理漏洞，國健署一直都有進行網路監測，也掌握新型銷售模式，將持續進行稽查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康