雙鐵恢復禁食令？林佳龍說不：僅維持社交距離、戴口罩

台灣近日再傳出疑似新增境外移入個案，民眾關心雙鐵是否重啟禁食令。交通部長林佳龍今天表示，「吃東西沒問題」，與指揮中心討論過，雙鐵目前暫不恢復禁食令，民眾能於車廂內吃東西，但盡量在維持社交距離、且周邊乘客佩戴口罩的情況下飲食。

林佳龍說，目前雙鐵規定入站戴口罩、過體溫感測儀外，車廂內允許將口罩脫下飲食，但須保持社交距離，周邊乘客須戴上口罩 ，吃完後也必須立刻將口罩戴起。

林佳龍強調，為保護國人健康，雙鐵加強衛生管理，每天固定多次派人打掃與消毒，避免交通運輸出現感染個案。也呼籲民眾維持健康的生活習慣，勤洗手、戴口罩與維持社交距離，「疫情穩定是大家共同努力的結果，請共同珍惜」。