2020育兒大調查 九成爸爸認為另一半是好隊友

明天是父親節，根據「2020 育兒大調查」顯示，有高達九成的爸爸認為另一半是好隊友，不過對媽媽們來說，這個數字下降到了七成，顯示爸爸們在家庭中，還有許多努力的空間。

另外，這次的育兒調查中，爸爸的困擾已經從過去「應以工作為重」的社會壓力，轉變為「爸爸想參與育兒，但沒有方法」，或是「沒有時間」，顯示爸爸們大幅提升對家庭育兒的投入意願。

北市民政局上午與吾思傳媒、城男舊事心驛站、財團法人婦女權益促進發展基金會，公布「2020 育兒大調查」結果吾思執行長張瑋軒表示，這分調查共回收719分問卷，年齡層從23歲至34占四成，35歲至44歲占五成。她認為，因為爸爸是家庭的重要角色，當爸爸更投入家庭，台灣將會有更多快樂、幸福的家庭。

民政局長藍世聰指出，過去傳宗接代是一種家庭責任，但現在台灣少子化，因為沒有動機責任，年輕夫妻生小孩要面對龐大的經濟壓力，犧牲自由，有些人就不想生，但回想過去，父母經濟狀況不好，也一生七、八個，因為在那時代，父母把生小孩當成重要責任，現在言年輕人太自我。他認為如果沒有責任，很難會想生個小孩，他希望年輕夫妻能把生小孩當作責任，解決少子化比較重要。

台灣走向多元社會，家庭模式不再局限一個爸爸、一個媽媽，有同婚家庭、單親家庭、隔代教養家庭、新住民家庭等，主辦單位這次舉辦「爸爸來！攝影展」，分享現代家庭中家長與孩子們互動的多元樣貌。

來台13年的新住民爸爸說，對於用什麼方式教養下一代，他認為要讓小孩有講話的空間，當成自己的朋友來教育，他的孩子已經5歲，已經很懂事，他建議新住民爸爸，不要放棄教自己的母語，孩子從小學比較容易，多一種語言是多一種優勢。

另外，一對男同志家庭分享育兒經，有9個月大的孩子，現在換尿布都是兩個爸爸一起做，另外女同志家庭常被問到誰扮演爸爸、誰負責賺錢，她們認為，誰擅長誰來做，按能力來區分，不要因為性別設限。