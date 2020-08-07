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去年逾7千兒童交通事故中傷亡 靖娟攜全家推募款活動

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
靖娟基金會今天宣布與全家便利商店攜手合作兒童交通安全教育公益專案。記者曹悅華／攝影
靖娟基金會今天宣布與全家便利商店攜手合作兒童交通安全教育公益專案。記者曹悅華／攝影

暑假是許多孩童最期待的時光，卻也是意外發生的高峰期。根據交通部統計，過去三年未滿12歲兒童，有近2.5萬人因交通事故傷亡。靖娟基金會今天宣布與全家便利商店攜手合作兒童交通安全教育公益專案，即起至10月6日在全台3600家全家進行募款，募集金額將全數使用於兒童安全教育推動。

根據交通部統計，近三年未滿12歲兒童有2萬4095位交通事故傷亡，其中穿越道路及忽然衝進馬路是兒童發生事故兩大主因。去年未滿12歲兒童在交通事故中有7743人受傷，21人死亡，其中1122名兒童於行走時遭遇事故，以用路行為來看八成兒童因為穿越道路或衝進路中而發生不幸。

靖娟基金會亦於今年4到5月進行2020年兒童安全指標調查，調查顯示，九成國小學生由家長使用汽機車接送，但家長卻同時表示，期待國小孩童畢業後具有獨自上放學能力，由此凸顯交通安全教育須從小做起。

教育部長潘文忠說，過去這兩年，教育部跟交通部一直在兒童交通安全上努力，培養孩子防護自己的能力跟知識，更重要未來成為很好用路人。但他說，不能只期望孩子自己保護自己，用路人也要多加注意，讓社會多一點注意，就少一個傷害和意外。

交通部政務次長王國材說，每年約8000名12歲以下兒童因為交通事故傷亡，其中去年就有20多人死亡。孩子的傷亡是家長一輩子的痛，交通問題是社會問題。

王國材說，交通部過去實施13期道路交通秩序與安全改善方案，今年是第13期，從教育做投入，教育就占了七成，偏差的用路習慣會是個危機，不管結果是傷害人還是被傷害。因此希望透過教育塑造交通文化，補足欠缺的駕駛文化。

另外王國材說，安全意識的文化也要培養，所有用路人要注意馬路如虎口，開車的人會有視覺死角等，相關觀念從4、5歲就要根深蒂固。去年交通部開始做小朋友安全過路口計畫，教育部也說想要納入彈性課程裡。雖然兩部會積極參與，但目前社會參與度仍不足，需要大眾一起動起來，凝聚改變的共識。

靖娟基金會董事長林志嘉說，成立27年來，希望孩子不要因為交通事件而傷亡，會不斷努力，不過因為目前金額只剩下三成，所以希望大眾可以幫忙。

靖娟基金會說，該次零錢捐募集經費將更全面用於交通安全教育工作，包含交通安全教育與道具開發，規畫相關課程及製作課程道具；還有交通安全小教室，培訓志工置國小教導學童交安知識；另外也會辦理體驗活動及講座；製作交通安全教材包，讓各地國小教師都可以應用；最後倡議修法，提出兒童安全修法推動。

事故 教育部 便利商店

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