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孕程過程配偶不缺席！ 民團爭取5天有薪「陪產檢假」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
婦女新知基金會與生育改革行動聯盟今召開記者會，盼能推動修改性別工作平等法，讓配偶也能享有5天陪產檢假，並邀民進黨立委洪申翰(右一)、國民黨立委蔣萬安(右二)、時代立委立委邱顯智(左一)跨黨派支持。記者葉冠妤／攝影
婦女新知基金會與生育改革行動聯盟今召開記者會，盼能推動修改性別工作平等法，讓配偶也能享有5天陪產檢假，並邀民進黨立委洪申翰(右一)、國民黨立委蔣萬安(右二)、時代立委立委邱顯智(左一)跨黨派支持。記者葉冠妤／攝影

明天就是父親節，婦女新知基金會與生育改革行動聯盟今召開記者會，呼籲立法與行政部門勞動部推動修改性別工作平等法，讓配偶除享有5天的陪產假，也能有5天的有薪陪產檢假，不錯過每次產檢，共同學習各種衛教、孕產及新生兒照顧知識，打好共同養育的基礎。

婦女新知基金會秘書長周于萱指出，法國、葡萄牙的配偶享有3天有薪陪產檢假，瑞典則是只要跟孕產有關的活動都可以請假，總共有10天有薪假可以請，呼籲台灣跟上潮流，才能有效婚育率。

生育改革行動聯盟常務理事徐書慧指出，生動盟曾訪談過許多新手家庭，新手家長的感觸是非生產的配偶在孕程被忽略，無論是產檢假、醫療制度或勞動條件都不支持配偶投入家庭，但其實配偶可能也可望參與孩子的孕育與誕生，爸爸不應該是當了爸爸後，才學會怎麼當爸爸，伴侶雙方的參與，對未來親職投入受益良多。

爸爸代表林胤陳也說，爸爸少了10個月的孕程，沒有經歷懷孕的生理變化，因此陪產檢是一個很好的衛教過程，陪產檢不該具備處罰性，只能用自己的假期請假，甚至可能在職場上遭受歧視，國家應承擔責任，成為支持的力量，讓伴侶雙方都能成為育兒主體，如果兩個人共同經歷孩子的生養育，育兒就不會帶給家長恐懼，也才有辦法突破少子化的困境。

國民黨立委蔣萬安則分享，在他的妻子懷孕期間，每一次產檢他都有陪同，也一起參與新生兒CPR、裝安全座椅等課程，學習另一半懷孕時遭受不同情況的處理方式，有配偶陪伴在旁，除能讓妻子安心，未來在分擔育兒養育工作上也能有很大的貢獻，現行性別工作平等法，產婦有8周產假、5天 產檢假，產婦配偶則有5天的陪產假，希望能把配偶陪產檢假的最後一塊拼圖拼起來，盼下個會期跨黨派立委、行政部門能提出對案，完成修法。

婦女新知指出，勞工應享有陪產檢假已有一定程度的社會共識，勞動部勞安所曾在去年完成相關研究，問卷調查結果高達92.62%勞工、97.78%企業雇主、81.25%工會團體贊成增設陪產檢假相關規範。

對此，勞動部回應，現行性別工作平等法針對男性受雇者已訂有陪產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假，使父親可參與養育兒女的過程，且國際上日韓、美等國家亦無陪產檢假相關規定。

勞動部強調，現行受雇者如需陪伴配偶產檢，可請家庭照顧假或特休假等方式處理。對於是否增訂有薪陪產檢假，因涉及勞雇雙方權益及給薪來源，勞動部將持續蒐集各界意見，審慎評估。

懷孕 勞動部

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