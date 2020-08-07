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「配偶不缺席」 民團、朝野立委籲修法5天有薪陪產檢假

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
明天就是父親節，民間團體和朝野立委呼籲配偶該有5天有薪陪產檢假。記者徐偉真/攝影
明天就是父親節，民間團體和朝野立委呼籲配偶該有5天有薪陪產檢假。記者徐偉真/攝影

民間團體呼籲，爸爸或配偶應該享有5天有薪陪產檢假，國民黨立委蔣萬安今天表示，他已提出「性別工作平等法」修法草案，除了配偶有5天有薪陪產檢假，產婦的產假也提高到14周，配偶的陪產假也從5天變7天，草案目前正在連署中。

明天就是父親節，婦女新知基金會和生育改革行動聯盟今天舉行記者會，呼籲立法和行政部門共同合作推動修法，改革現有制度，支持爸爸或配偶參與孕產過程，享有五天有薪陪產檢假。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉說，她去年生孩子，先生很積極參與孕期過程，會請事假和特休陪她產檢，但事假沒有薪水，特休也沒有多少，如果那年度家裡發生其他大事，請假就會比較吃緊，若另一半能有有薪陪產檢假，對孕產家庭來說是很有幫助的一件事。

蔣萬安說，他太太當年懷孕時，每次產檢他都有陪太太去，也陪太太去上新手爸媽的課程，學到很多，兒子出生後他也參與照顧過程，因此他的兒子不只黏媽媽，也黏他；蔣萬安說，陪產檢假在社會上是有共識的，勞動部勞動及職業安全衛生研究所2019年時曾做調查，78%的勞工和72%的工會團體贊成有陪產檢假，勞動部長許銘春也說，任何有助於提高生育率的、給媽媽更多支持的，勞動部都願意做，所以希望下個會期行政部門對立委的提案提出對案，大家一起完成修法。

時代力量立委邱顯智說，他太太懷孕時在德國，懷孕過程中，夫妻會有很多要共同決定的事情，有一天因為出血到醫院，醫生對他說以後產檢他都要陪同，因為有很多事情要他共同決定，所以陪產檢假很重要，他下會期會結合婦女新知等團體的力量，讓陪產檢假修法趕快通過。

出席記者會的「爸爸代表」林胤陳說，生產雖然媽媽是主體，但應該以家庭為單位出發，這也需要國家力量支持；對爸爸來說，因為少了十個月的孕程，跟不上媽媽和孩子的連結，產檢是很好的衛教過程，因此不應該是被處罰性的，要用自己的特休假，請假時還可能會遇到雇主刁難，若媽媽不是懷第一胎，還可能要帶著「大寶」甚至「二寶」一起去產檢，若爸爸能參與，相信對很多人來說玉兒就不是那麼恐怖，少子化的困境也可以有所突破。

勞動部 蔣萬安 懷孕 邱顯智 生育

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