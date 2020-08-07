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驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
氣流逆軌跡圖。圖／環保署提供
氣流逆軌跡圖。圖／環保署提供

根據中央氣象局氣象及逆軌跡模擬資料顯示，受到日本西之島火山噴發出來的火山灰，隨著太平洋高壓西伸的氣流在昨天傍晚起，逐漸影響台灣北部及東部地區空氣品質。根據監測資料，細懸浮微粒(PM2.5)濃度多在20至40微克/立方公尺，空氣品質以普通等級為主。

環保署預測，今天在高壓影響下，火山灰仍會影響東部地區空氣品質，多為普通等級，西半部位於背風面風速較弱及受光化作用影響，午後臭氧濃度升高，北部及高屏地區局部地區可能達橘色提醒，留意空氣品質變化。

環保署表示，昨天受到西之島火山灰影響東部及北部地區空氣品質，PM2.5濃度最高為花蓮站17時PM2.5達64微克/立方公尺、台東站16時47微克/立方公尺，空氣品質以普通等級為主。

預測明天環境風場仍持續偏東風，東部空氣品質仍為普通等級，北部及高屏地區受光化作用影響臭氧濃度升高，局部地區有機會達橘色提醒，待周日環境風場轉為南風，空氣品質可望恢復為夏季空氣品質良好到普通等級的型態。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，必要外出應配戴口罩。空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用空氣品質監測網資訊（ http://taqm.epa.gov.tw）、「愛環境資訊網」（ http://ienv.epa.gov.tw ）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機App設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

空氣品質 PM2.5 環保署

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