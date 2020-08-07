台灣東部灰濛濛 天氣風險：少見的火山灰境外移入

台灣東部昨天傍晚開始，天空突然灰濛濛，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，日本火山灰飄到台灣。天氣風險公司說，灰濛濛的東部，少見的火山灰境外移入。

天氣風險公司臉書粉專表示，台灣東部的空氣品質是台灣最好的地區，但是從昨天傍晚開始，天空突然灰濛濛，空氣品質也由原本的良好轉為普通等級，有不少東部民眾問是不是有河川揚塵，讓空氣品質變差了呢？

天氣風險公司說，不是河川揚塵，是位在台灣東方的日本小笠原群島西之島噴發的火山灰，沿著太平洋高壓的偏東風，傳送到台灣了。根據環保署台東測站的監測資料顯示，昨天傍晚16至19時，無論是SO2、PM10及PM2.5濃度都有略微升高的趨勢，還好火山灰飄了近2000公里遠，到台灣時濃度已經被稀釋許多。

今天各地仍然是受到太平洋高壓籠罩的天氣，天氣風險公司說，根據空氣品質模式CMAS的預報，這波火山灰的影響在今天就會告一個段落，東部地區可望逐漸恢復藍天白雲的好天氣、好空氣。

天氣風險公司說，火山噴發時，煙柱高度往往可以到數公里之高，並隨著大氣環流傳送到各地，過去最著名的例子就是1991年菲律賓Pinatubo火山噴發時，火山灰直達平流層並傳送至全球，火山灰裡的硫酸鹽和二氧化硫反射太陽光，讓當年全球均溫下降了0.5度。