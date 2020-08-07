中藥養生非人人需要 看中醫前先試調整生活型態

不肖中醫用禁藥害多人中毒，令養生族心驚。在中醫師眼中，多數身體狀況都是緊張焦慮、久坐、運動不足導致，調整生活型態、飲食、運動就能有所改善，非人人都要吃中藥調身體。

前台中市議長張宏年一家4口吃自費中藥調養身體，卻鉛中毒送醫，他的兒子、市議員張彥彤將全家服用的中藥粉提供台中市衛生局檢驗，複驗結果，藥包中鉛、汞含量都超標，受害者持續攀升。

開立處方的是盛唐中醫診所醫師呂世明，他疑將禁用中藥材硃砂入藥，釀成整起中毒事件。硃砂是一種天然礦物，必須經過特殊的炮製手法去除雜質、降低毒性才能作為中藥使用，早年用於鎮靜、安神，但因炮製不完全而中毒事件頻傳，衛福部94年起逐步禁止硃砂用於中藥。

中醫師使用禁藥害人中毒消息一出，重創中醫界形象。中醫師公會全國聯合會緊急發布聲明稿譴責該醫師使用禁藥的行為，並宣布將解除呂世明在公會的所有職務，強調科學中藥及其他合法中藥材均無任何問題，盼挽回民眾信任。

長庚醫院中醫師郭順利接受中央社記者訪問時表示，很多過去古籍上遇到的問題，如今都有很多其他解決方法，卻有少數醫師迷信古方，違法添加禁藥成份，讓中醫界長久以來的努力付之一炬，甚至每當民眾自己買的來路不明的中藥被發現違規摻西藥，也通通算到中醫界頭上，卻忽略多數違法摻西藥的中藥都不是出自中醫師之手。

近年台灣吹起養生風潮，愈來愈多民眾習慣看中醫調身體，中毒事件發生後，讓民眾擔心養生不成還吃出問題。

郭順利說，民眾若要自保，除了應選擇合格的中醫醫療院所，也可選擇有做相關檢驗的科學中藥，盡量避免在國外、夜市購買來路不明的中藥材，更重要的是，在看中醫調身體之前，應從調整生活型態做起，切記「健康是自己的」，別把藥當萬靈丹。

根據他臨床觀察，到中醫求診希望調理身體的民眾，大多是因緊張焦慮、工作忙碌、久坐冷氣房、運動量不足，導致失眠、頭痛、慢性鼻炎、痛經、拉肚子、肩頸痠痛、一曬太陽就中暑等，其實這些問題可以藉由改變生活型態、配合飲食及運動、經絡按摩就能獲得改善，症狀仍嚴重才須服藥調養。

不只如此，很多民眾常用錯誤的方式進補，例如吃荔枝容易上火的人，體質多半偏燥熱，若跟風吃黑芝麻、麻油、黑糖、薑茶、堅果等燥熱食物來養生，反而可能讓身體狀況更糟，這些不需要的成分對身體都是負擔，認識自己的體質才是養生最重要的第一課。