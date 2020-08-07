準備開學！ 高鐵大學生5折優惠10日開搶 適用車次看這
為滿足9月各大專院校大學生開學返校需求，台灣高鐵公司9月6日（日）至9月12日（六）間，規畫大學生開學返校五折優惠列車，10日下周一開放訂票。
台灣高鐵說，除原有大學生優惠專案可適用五折、七五折或八八折車次外，上述期間每天南下、北上再提供各一班指定車次，七天共增加14班次各站停靠列車。
台灣高鐵表示，適用大學生優惠各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、全國超過1萬家與高鐵合作的超商以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用，輕鬆搭乘高鐵返校展開新學期。
台灣高鐵說，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經公告符合大學生身分之證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，並得加收票價差額之50%違約金，更多大學生優惠專案資訊與相關規定，可見台灣高鐵企業網站大學生優惠說明。
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