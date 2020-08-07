準備開學！ 高鐵大學生5折優惠10日開搶 適用車次看這

為滿足9月各大專院校大學生開學返校需求，台灣高鐵公司9月6日（日）至9月12日（六）間，規畫大學生開學返校五折優惠列車，10日下周一開放訂票。

台灣高鐵說，除原有大學生優惠專案可適用五折、七五折或八八折車次外，上述期間每天南下、北上再提供各一班指定車次，七天共增加14班次各站停靠列車。

台灣高鐵表示，適用大學生優惠各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、全國超過1萬家與高鐵合作的超商以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用，輕鬆搭乘高鐵返校展開新學期。