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SABAU！ 508神山線郵輪巴士 載你漫步雲的故鄉

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府從8月8日起，開放預約「台灣好行－神山線」郵輪式公車行程，全程包含導覽及餐點只要849元，邀請大家來場深度部落旅遊，漫步雲的故鄉。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府從8月8日起，開放預約「台灣好行－神山線」郵輪式公車行程，全程包含導覽及餐點只要849元，邀請大家來場深度部落旅遊，漫步雲的故鄉。圖／屏東縣政府提供

屏東縣霧台鄉有雲的故鄉之稱，有目前台灣橋墩最高的橋梁谷川大橋，還可以探訪隘寮溪的大白蛇（山川琉璃吊橋），屏東縣政府從8月8日起，開放預約「台灣好行－神山線」郵輪式公車行程，全程包含導覽及餐點只要849元，邀請大家來場深度部落旅遊，漫步雲的故鄉。

屏東縣政府配合109年交通部觀光局公開徵選「2020脊梁山脈旅遊年-台灣好行」新闢路線計畫，積極提案爭取將既有「台灣好行-屏北線」一般公車路線，轉型為「台灣好行-神山線」郵輪式公車路線，並在詳實探勘規畫下，順利成行。

交旅處指出，「台灣好行-神山線」郵輪式公車除每周一配合相關場館休館日停駛外，將於每天上午9時20開行1車次方式營運，從屏東轉運站出發，停靠谷川大橋、神山部落、霧台部落、禮納里部落等原鄉部落站點，探訪俯臥隘寮溪的大白蛇、月神歇腳處、獵王故鄉，再到台灣的普羅旺斯，想要搭乘旅客，須在出發日5日前至「瘋趣台灣」官網預約搭乘，預約達5人以上即排定發車。

交旅處指出，為滿足旅客需求，該郵輪式公車推出含餐及不含餐等兩款行程套票一日券可供選購，含餐行程全票849元、半票726元就可享用超豐富獵人套餐及小米愛玉、小米甜甜圈等原鄉好滋味，飽覽山林景色之餘，也可感受部落美食魅力。不含餐的一日票券全票699元、半票576元。

「台灣好行-神山線」相關路線營運資訊，請至「瘋趣臺灣」官網查詢，或撥打08-7237131#253洽詢。

另原「508屏北線」營運至8月14日為止，要前往原「屏北線」沿線站點旅客，建議可分別轉搭「8230 屏東-龍泉」公車路線前往「六堆客家園區」；搭乘「8233 屏東-霧台」等其他前往內埔水門方向的公車路線，在「內埔農工」或「水門站」轉乘「602 內埔農工-原住民文化園區」接駁路線前往「原住民文化園區」。有關「508屏北線」替代行駛公車路線營運相關資訊，請洽屏東客運公司官網、「屏東ㄟ公車」App，或撥打08-7237131#233、234查詢。

屏東縣政府 公車 台灣好行

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