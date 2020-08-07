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絕美懸日又來了！ 今起6天台北登場 想看趁這時候

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖為高雄青年路的懸日。示意圖。 本報資料照片
圖為高雄青年路的懸日。示意圖。 本報資料照片

懸日美景又來了，今天起至12日，一連六天在台北登場。中央氣象局說，今天的天氣相對穩定，日子愈後面可能受到低壓擾動發展影響，北部午後雷陣雨機會加大。

台北市峨眉街（西寧南路以西）與忠孝東西路（新生高架以西）等路段，分別於今天至9日、10至12日2個時段的傍晚，民眾將可在無雲遮情形下觀看到懸日景象。

峨眉街可觀賞的時段為今天晚上6時2分至22分、8月8日晚上6時4分至24分、8月9日晚上6時7分至27分。忠孝東西路可觀賞的時段為8月10日晚上5時59分至6時19分、8月11日晚上6時2分至22分、8月12日晚上6時4分至24分。

氣象局說，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置。夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象局說，以上所公布的預報期間，夕陽逐日約較前一日較晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前一日稍低。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘內，均適合觀賞懸日景象。

至於觀賞注意事項，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持，和自身的交通安全。

台北市懸日預報。圖／氣象局提供
台北市懸日預報。圖／氣象局提供

懸日 氣象局 預報

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