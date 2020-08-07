周末若熱低壓發展也難成颱 彭啟明：要到9月中旬之後

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，受哈格比颱風及南海水氣影響，台灣過去幾天顯著的溫度降下來，沒像7月那麼熱，7、8月要能夠降溫的確多要靠颱風的水氣，不過昨天周四太平洋高壓勢力西伸，台北市的高溫再度站上37度，今天高壓的強度有稍微減弱一點，仍有36-37度機會，也和昨天一樣，各地都是晴朗炎熱，午後靠山區有局部陣雨。

他說，目前在南海到菲律賓的東方海面，西南季風和高壓下緣的偏東風交會，有些季風槽的樣子，還不夠強，離真正的很容易有颱風生成的環境還有一段距離。

彭啟明說，但已經有些熱帶雲簇在消消長長中，其中在菲律賓東方海面，要關注是否有擾動逐漸旋轉起來，發展成為低壓，這一兩天可以持續的留意。

如過真的發展起來，彭啟明說，由於這時候高壓東退，可能類似哈格比的路徑，將直接北上，從台灣東方海面通過，往琉球方向前進，距離台灣仍遠，影響應較為輕微，預期時間點可能周日到下周一。

而周日開始幾天，位於南海的西南季風有可能北上，帶來伴隨的暖濕空氣往台灣附近上空，彭啟明說，主要的方向軸線是否正對台灣或是有偏折，旁邊擦邊而過，會主導降雨的大小，預期台灣的天氣將轉不穩定，迎風面的南部及東半部，下周一到周三整天都有可能有對流雲系移入，午後也會有較大雨勢，各地都要稍微留意午後雷陣雨發展，也要留意南海是否有些小低壓發展，目前就像是夏天一開始的態勢，天氣系統都還在醞釀發展，有很高不確定性。

下周四開始，高壓將再度增強西伸，又再轉為穩定的天氣型態。

彭啟明說，8月中下旬仍有些小擾動發展的機會，但像是本周末到下周的低壓發展，離颱風很密集發展生成的穩固季風槽發展的環境還有段距離，中短期的氣候預測上可能都要持續往後延，要到9月中之後。