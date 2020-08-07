父親節天氣一張圖秒懂！ 下周一二天氣最差

中央氣象局說，今天太平洋高壓勢力比昨天稍微減弱，但台灣附近水氣不多，低層風向為東南風，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱的天氣，僅東南部地區及恆春半島有局部零星陣雨。

午後中南部、大台北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，建議午後外出攜帶雨具。

氣溫方面，今天各地白天炎熱，高溫多在33至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，外出應注意防曬措施，並多補充水分。

明天父親節、周日太平洋高壓強度持續減弱，各地大多為多雲到晴，但因南方水氣增多，降雨區域逐漸擴大，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；清晨至上午因氣流輻合，西半部地區亦有零星短暫陣雨。

下周一至下周三隨著南方低壓擾動雲系北移帶來不穩定的天氣，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；其中10日、11日天氣最不穩定，各地有局部大雨發生的機率。

下周四水氣減少，午後北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部及東南部地區也有局部短暫陣雨。

14日至16日各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨。