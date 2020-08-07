熱帶擾動發展 吳德榮：下周慎防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗酷熱；台灣附近低層大氣為東南風，水氣多、大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及部分平地；迎風面恆春半島及花、東偶有局部短暫雨發生。

今天最高溫約36、37度，地理環境特殊的地點；不排除升至38度極端高溫，要注意防曬、防中暑。北部24至38度、中部24至37度、南部23至36度、東部23至36度。

他說，美國(GFS)模式模擬顯示，熱帶擾動在菲律賓東方明顯發展，模擬動向大致沿菲律賓東方海面，向北通過台灣東側海面，繼續北上。歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬則顯示，熱帶擾動強度較弱，路徑也是在台灣東側北上，移速相近略偏東。

他說，最新模擬資料顯示，無論熱帶擾動發展程度如何，直接侵襲台灣的機率皆偏低。下周一至周三台灣受西南氣流影響，但各地受影響的程度，仍與熱帶擾動的發展及路徑有關，目前模擬資料有很大的不確定性，持續觀察其最新的調整是必要的。

最新歐、美模式模擬即使有不確定性存在，但仍皆顯示：下周一至周三台灣附近水氣大增，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率，應特別注意。下周四恢復為晴朗炎熱，午後有局部陣雨或雷雨的天氣。