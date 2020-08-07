健康就是競爭力！和泰興業勇奪CHR健康企業公民金獎

現代人經常面臨高壓力、高勞動的職場環境，即使是優秀人才，長期下來也是會感到身心疲勞。根據國健署最新調查顯示，有8成的成年人1天當中80%的時間都在工作，企業在對外追求產品競爭力的同時，惟有照顧員工身心健康的「軟性競爭力」無法複製，因此健康企業的推動也就是提升國人的整體健康。

由《康健雜誌》舉辦的「CHR健康企業公民」獎評選今揭曉，全台有超過208間企業參加，從「知、動、食、輔」4大面向評估企業的健康意識、健康活動、健康飲食、健康管理，以實際行動推動職場健康，而和泰興業也勇奪500人以下中小企業規模CHR健康企業公民金獎。

日本大金空調總代理和泰興業董事長蘇一仲一向將員工視為最重要的資產，以優於法令自主設立「職業安全委員會」不只領先各大企業推動員工團體年金方案，於2012年起便成立獨立部門「美生中心」，在企業內部推動「員工學習護照」制度，以及多項健康活動。在全球疫情嚴峻的當下，和泰興業早已超前佈署，深深體認員工「健康生產力」就是「企業競爭力」，並內化於企業文化當中。

和泰興業行政長莊郁仁代表接受領獎時表示，「人才是公司最重要的資產，身為中小企業預算有限，但我們仍然積極推動各項措施。如員工年度健檢，40歲以上員工即享有12,000元的高規格檢查，並針對健檢結果持續追蹤管理。並且開辦靜態的健康講座，或是動態的瑜珈有氧運動課程，以及成立、補助各類運動社團。我們有信心，明年能做的比今年更好！」

董事長蘇一仲強調，「健康是1，工作家庭其他一切都是0，有了健康才有一切」，自己不但堅持運動融入日常生活，更出版「董事長陪您輕鬆做瑜伽」分送每一位員工與經銷商。在辦公室內部推動「下午健康動一動」，每天由專人輪流到各樓層帶領同仁做彈力帶肌力訓練及伸展運動，鼓勵同仁每天運動20分鐘，避免久坐對健康造成傷害。