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偽出國行李卻要接受豬肉X光檢查？ 防檢局：體驗

攝影中心 / 記者鄭超文／即時報導
桃機環島專案由台灣虎航搶頭香，旅客入境後，卻被防檢局要求進行隨身行李X光機檢驗的「體驗」，大排長龍的旅客因為體驗而增加停留在入境旅客必經之處，可能增加感染的風險。記者鄭超文／攝影
桃機環島專案由台灣虎航搶頭香，旅客入境後，卻被防檢局要求進行隨身行李X光機檢驗的「體驗」，大排長龍的旅客因為體驗而增加停留在入境旅客必經之處，可能增加感染的風險。記者鄭超文／攝影

桃園機場環島專案由台灣虎航的「微旅行」班機搶先出團，但是台灣虎航繞行日本上空一週後，旅客雖然由工作人員發給非非洲豬瘟高風險地區的識別卡，照規定旅客持該卡即不須受X光機檢查手提行李，但是沒有出國的旅客竟然被工作人員引導去做X光機檢查，旅客反應有卡為何要檢查，工作人員表示，這是規定，防檢局事後透過桃機公司表示，這是動植物防疫流程的「體驗」，多家航空公司私下透露，這是環島專案的規定，還沒出團的星宇等航空公司都派員到現場觀摩。

記者多次打電話聯絡動植物防檢局新竹分局的相關人員，但都沒有接電話，新竹分局的副分局長林月屏還特別到虎航的飛機上坐宣導，希望大家不要帶豬肉回國，接下來會提供旅客防範非洲豬瘟的體驗，但卻沒有明說，會要求旅客的手提行李必須進行X光機檢查，旅客下機後，地勤人員還一一發給非疫區的識別卡，可以直接通關不必接受檢查，但是當旅客走到豬瘟檢疫區時，卻被工作人員攔下，要求必須經過X光機檢驗，不知情的旅客就排隊受檢，但是部分旅客反應，拿識別卡為何還要檢查，這時工作人員才改口，如果你不想體驗，可以直接走綠色通道通過，陳姓旅客表示，如果是「體驗」，可以選擇「要不要」體驗，但是沒有選擇的體驗就是「強迫」。

機場公司也表示，從7月初就邀集機場服務大聯盟各單位，為環台專案航班進行多次協調會議，並請疾病管制署協助檢視行程安排是否合乎防疫需求，也要求出境旅客與專機旅客報到通關分流以及入境動線分流等各項防疫細節作為。

但是防檢局的「體驗」，卻是讓專機旅客在國外入境旅客必經之處「多做停留」，防檢局希望宣導非洲豬瘟防疫措施的良善美意並沒有錯，但是強迫沒有出國的旅客進行「豬瘟檢查」體驗，讓旅客在風險區增加停留時間，是否合乎防疫作為，是防檢局應該重新思考之處。

非洲豬瘟

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