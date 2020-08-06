銀行正妹獨吞15億？台彩史上首見資訊被爆 得主最快下周出現

網路傳言台新銀行員工獲得15.9億元威力彩獎金，台新銀行多次聲明否認，對此，台灣彩券公司表示，7月27日開出的威力彩31.7億兩注頭獎中獎人至今（6）日下班為止，都未與台彩聯絡，最快等到下星期一8月10日才會等到得主本尊聯絡，而這次也是彩券史上未有的資訊爆料，希望大家尊重當事者個資與安全。

先前盛傳台新銀行大約十名員工集資包牌，從頭獎到肆獎，合計獲得15億8,980萬0,807元獎金，而這張花了5,600元、電腦選號購買的彩券，目前在一名女性員工手上。據了解，在台新金控集團的同事眼中，這名女性員工原本就年輕、漂亮、身材好。網傳她所服務的法人金融部門，從助理做起升到客戶關係經理（RM），主要客戶包含塑膠、紡織等傳統產業。

根據三立新聞網報導，台彩對此表示，這次風波是台彩史上前所未有的資訊爆料，完全沒考慮中獎人的人身安全，不只直接說出某家公司某部門，「連持有頭獎彩券者的年齡、姓氏筆劃、連『正妹肉搜』都出來了」，嚴重威脅中獎者個資、人身安全。

台彩也根據以往經驗預測，頭獎得主平均7至10天會領到獎金，推算7月27日開出頭獎後至今正好10天，如果明天8月7日星期五得獎者沒出現，最快要等下星期一（8月10日）才會與台彩聯絡，然後才安排時間領獎金。

不過台彩認為此次關注度太大，頭獎得主或會再等1至2個月風頭過了再來兌獎；而另一注開在南投的頭獎，至今也未與台彩兌獎，或許也是想等大眾討論度減少後再領獎。