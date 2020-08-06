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他問為何台灣數學強卻不有名？ 網一致曝致命原因

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友認為台灣人不是數學程度強，只是很會考數學考試。示意圖／ingimage
許多網友認為台灣人不是數學程度強，只是很會考數學考試。示意圖／ingimage

講到數學強的國家，許多人或許會想到印度，一名網友就好奇問到，台灣明明在數學奧林匹亞競賽上的表現是世界前幾名，卻很少聽到有數學方程式或定理以台灣人命名，物理至少還有人，讓他直呼「到底是為什麼？」

世界上，許多數學公式或定理都是以發明或發現者的名字命名，原po就在ptt上表示，台灣在數學奧林匹亞競賽上的表現很亮眼，幾乎是世界前幾名，但卻很少聽到有數學方程式或定理是以台灣人命名的，並舉例物理界，至少還有個「J粒子」。

傳聞「J粒子」是因為發現者丁肇中的丁姓與英文字母「J」很像，特此命名。根據維基百科，其實「J粒子」的命名與「丁」相關是一個誤會，「J」在量子力學上代表電流、光，而J粒子和光、電有密切的關係，所以才命名為「J粒子」。

貼文一出，引起網友熱烈討論，不少網友就一致指出「因為台灣人只會制式化的做事，根本沒有發想能力」、「台灣數學考試強，不代表數學強」、「那不叫數學強，叫算術強」、「考試會考強而已，沒新概念、腦袋定型」。

另外，也有網友認為不能以命名去推算數學程度，表示「如果高中教育改制上微積分，你講的還比較有機會成立」、「台灣計算強在解題，但是到高等微積分跟離散死一票」。

PTT 奧林匹亞

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