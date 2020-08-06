快訊

美「中」軍機巴士海峽周旋 共機侵我ADIZ遭廣播驅離

鉛中毒案中藥商被搜索 子為父抱不平：重點在不能入藥

指示用藥給付爭議 蔡總統：藥界可與陳時中溝通

中央社 / 新北6日電

指示藥品是否不應列入健保給付，引起不同歧見。總統蔡英文今天表示，盼外界與最會溝通的衛生福利部長陳時中溝通。陳時中說，雖然前有一堵牆壁阻礙，但至少政策不會往後走。

中華民國西藥商業同業公會全國聯合會第11屆理事長暨理監事任職典禮，今天晚間在新北市板橋區的餐廳舉行。

總統蔡英文與陳時中聯袂出席，並都感謝防疫期間醫藥界全力配合政府口罩分送實名制措施，藥界這段時間的辛苦也得到政府及民眾肯定。

新任全聯會理事長施政宏致詞時表示，醫藥經銷通路是弱勢，希望政府對管制藥品、處方藥品、指示用藥有不同的管理層面，並協助業者減少經營銷售時無謂的成本負擔。

施政宏說，因應健保財務困境，盼把指示用藥不納入健保給付，以免健保財政負擔雪上加霜。家庭必備藥品應由民眾自行負擔，讓醫療資源用在更需要的大眾身上，不要大病小病都往醫院擠。

陳時中致詞時回應，對指示用藥是否不列入健保給付，衛福部的政策是「往外移」，但大家都知道會有一堵牆壁在前面阻礙，但政策即使無法往前進，起碼不會往後走。

蔡總統致詞時表示，很多事情不需要總統在場，陳時中部長就能夠好好處理，他最擅長的也是溝通，在新冠肺炎疫情期間連總統都關注陳時中每天召開的記者會瞭解疫情。產業裡的問題，只要溝通應就沒有問題，大家可以信賴陳時中。

總統表示，口罩、藥品等都是戰備物資，一般時期藥品也關係國民健康與國家安全，行政院也開始調查西藥的供應與儲備。

總統表示，一直建構完善的藥品管理制度，希望藥品在不同的生命週期都做到最有效的審查，及最嚴謹的把關。生技醫藥產業也是國家「5+2產業創新推動方案」的重要產業之一，相信產業成長都在加速中。

蔡總統說，生技新藥產業發展條例是產業發展中的重要條例，現在條例即將在2021年落日，政府正在以前瞻10年產業發展需求與戰略腳步，規劃下一波生技的創新方案，也期許所有藥界先進，繼續和政府密切合作，共同帶動生技醫藥產業的蓬勃發展。

陳時中 健保 蔡英文

延伸閱讀

美版陳時中佛奇自爆 家人受到死亡威脅

口罩乖乖戴！陳時中：宣導一周後 視疫情強制開罰

誰也叫不動？ 杜紫宸：陳時中最近應該有很大的無力感

美衛生部長：期待見台灣總統 讚許台防疫有成

相關新聞

謠傳威力彩持券人個資 台新銀抗議「侵犯隱私」

史上最高威力彩頭獎31.2億，上月27日開出，最終由兩注平分，之後網路謠傳其中一注得主是台新銀行法金部10位員工集體包牌...

自己挖耳朵好舒服？因為這件事醫師說「母湯」

常有民眾問：「耳垢真的不用掏嗎？」書田診所家庭醫學科主治醫師陳柏臣分享一個可能有點噁心的例子。他說，有時聽音樂，拔出耳機...

他問為何台灣數學強卻不有名？ 網一致曝致命原因

講到數學強的國家，許多人或許會想到印度，一名網友就好奇問到，台灣明明在數學奧林匹亞競賽上的表現是世界前幾名，卻很少聽到有數學方程式或定理以台灣人命名，物理至少還有人，讓他直呼「到底是為什麼？」

銀行正妹獨吞15億？台彩史上首見資訊被爆 得主最快下周出現

網路傳言台新銀行員工獲得15.9億元威力彩獎金，台新銀行多次聲明否認，對此，台灣彩券公司表示，7月27日開獎的這兩注威力彩頭獎中獎人至今（6日）下班為止，都未與台彩聯絡，最快等到下星期一8月10日才會等到得主本尊聯絡，而這次也是史上未有的資訊爆料，希望大家尊重尊重當事者個資與安全。

為何自助加油在台灣不流行？網友曝「3大關鍵」還是人工好

台灣汽機車密度高，加油站更是隨處可見，除了基本的人工加油外，有不少店家也引進自助加油機，不過有網友觀察發現自助加油在台灣不流行，明明方便快速且享有優惠，他對此感到不解，因此發文詢問，釣出內行人點出關鍵原因。

龍應台首本小說懸疑寫實 40年前少女命案小鬼找上她

作家龍應台剛出版首本小說「大武山下」，從屏東暫旅台北。新書乍看令人聯想她2017年返回屏東後，常在臉書記錄的小鎮田園風光；其實她在縝密考量下，一步步揭開一起謀殺案，還事出有本。案中命喪大武山下的亡魂，隔了40餘年，化為龍應台筆下與敘事者作家在大武山家鄉相伴的14歲少女靈魂「小鬼」，龍應台說「其實是她來找我」。

微旅行首發 機上求婚牛舌大餐滿足旅客飛行渴望

新冠疫情全球第二波流行導致國境持續嚴管，民眾只能選擇台灣島內人擠人的旅遊景點，為滿足國人想搭機出遊兼買免稅品的慾望，長榮...

疫情受災戶／靖娟捐款少七成 林佳龍邀民眾捐「銅板」

受到疫情影響，靖娟基金會整體捐款大幅縮減百分之70，然而12歲以下兒童交通死傷每月逾600人，對比新冠肺炎疫情目前全台確...

金門推小三通「偽出國」遊程搶市 盼迎來更多新客群

受新冠肺炎疫情影響，旅遊市場大受影響，出國旅遊變成一種奢望，近期國內航空業不約而同推出類似郵輪跳島概念「偽出國」搭機體驗...

中藥致鉛中毒 中醫師發聲明譴責違法醫師

台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，更傳出張宏年腦部4成受損，抽驗相關藥材發現，負責醫師呂世明加入已列為禁藥的中藥材硃砂。然...

不再平白無故挨刀 北醫大研發血檢技術助乳癌準確篩檢

乳癌一直位居十大癌症之一，在女性癌症中一直高居發生率第一名。北醫大研發「精準血液乳癌檢測技術」，當透過X光和超音仍波無法...

侯友宜、王惠美合作 新北優先拍賣彰化農特產

彰化縣長王惠美與新北市長侯友宜今共同舉辦「彰化優鮮、新北優先」的農業交流MOU，簽訂以拍賣優先、報名優先、曝光優先、折扣...

熱門新聞

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

別急著挑口罩！先量鼻樑長短再出門 網驚喊這款口罩恐更難買

元氣的一天／ 夏季食物保存 教你冰箱收納

謠傳威力彩持券人個資 台新銀抗議「侵犯隱私」

史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表一窺多驚人

為何自助加油在台灣不流行？網友曝「3大關鍵」還是人工好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。