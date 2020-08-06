指示用藥給付爭議 蔡總統：藥界可與陳時中溝通

指示藥品是否不應列入健保給付，引起不同歧見。總統蔡英文今天表示，盼外界與最會溝通的衛生福利部長陳時中溝通。陳時中說，雖然前有一堵牆壁阻礙，但至少政策不會往後走。

中華民國西藥商業同業公會全國聯合會第11屆理事長暨理監事任職典禮，今天晚間在新北市板橋區的餐廳舉行。

總統蔡英文與陳時中聯袂出席，並都感謝防疫期間醫藥界全力配合政府口罩分送實名制措施，藥界這段時間的辛苦也得到政府及民眾肯定。

新任全聯會理事長施政宏致詞時表示，醫藥經銷通路是弱勢，希望政府對管制藥品、處方藥品、指示用藥有不同的管理層面，並協助業者減少經營銷售時無謂的成本負擔。

施政宏說，因應健保財務困境，盼把指示用藥不納入健保給付，以免健保財政負擔雪上加霜。家庭必備藥品應由民眾自行負擔，讓醫療資源用在更需要的大眾身上，不要大病小病都往醫院擠。

陳時中致詞時回應，對指示用藥是否不列入健保給付，衛福部的政策是「往外移」，但大家都知道會有一堵牆壁在前面阻礙，但政策即使無法往前進，起碼不會往後走。

蔡總統致詞時表示，很多事情不需要總統在場，陳時中部長就能夠好好處理，他最擅長的也是溝通，在新冠肺炎疫情期間連總統都關注陳時中每天召開的記者會瞭解疫情。產業裡的問題，只要溝通應就沒有問題，大家可以信賴陳時中。

總統表示，口罩、藥品等都是戰備物資，一般時期藥品也關係國民健康與國家安全，行政院也開始調查西藥的供應與儲備。

總統表示，一直建構完善的藥品管理制度，希望藥品在不同的生命週期都做到最有效的審查，及最嚴謹的把關。生技醫藥產業也是國家「5+2產業創新推動方案」的重要產業之一，相信產業成長都在加速中。

蔡總統說，生技新藥產業發展條例是產業發展中的重要條例，現在條例即將在2021年落日，政府正在以前瞻10年產業發展需求與戰略腳步，規劃下一波生技的創新方案，也期許所有藥界先進，繼續和政府密切合作，共同帶動生技醫藥產業的蓬勃發展。