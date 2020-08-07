今夏振興五倍活力！桂格五麥榖珍為健康加分

佳格食品股份有限公司旗下品牌桂格，長期關心台灣消費者的健康，桂格身為台灣榖物領導品牌，不斷鑽研榖物食材並致力於為消費者帶來更營養、更健康的產品，今年推出全新榖珍系列「桂格五麥榖珍」，選用多達五種超級食物搭配多元堅果種子，營養升級，健康更到位，以獨家美味為你振興活力！

超級食物紅什麼？營養豐沛寶庫，為健康加分「超級食物」究竟在紅什麼？為什麼任何食物只要被封為超級食物，就會引爆一陣搶購潮？根據英國衛生局的定義，超級食物指的是「營養價值極高的食物」，大多數人無法每天攝取營養多元的飲食，補充一些超級食物不僅能擁有好狀態，還能維持身體的保護力。那麼，超級食物是否都非常昂貴又很難取得？當然不是，舉凡我們常吃的雞蛋、番茄、藍莓……等，都是營養價值高的超級食物。民眾若想多攝取超級食物又要有飽足感，不妨多吃一些含有豐富營養素的穀類雜糧，例如近年來爆紅的藜麥、人氣長紅的燕麥等等，為健康加分！

常見穀類超級食物，人氣爆棚各領風騷！藜麥中含有幫助健康維持的植化素，蛋白質和膳食纖維含量高，能促進腸道蠕動、促進食欲，對於維持健康相當有益；燕麥也是高纖穀類的代表，向來廣受長輩和注重飲食的族群歡迎， 燕麥能幫助促進新陳代謝，並且提供滿滿的飽足感。除此之外，穀類中常見的蕎麥、大麥、黑麥也具備無可取代的營養價值。蕎麥中含有許多維持身體新陳代謝的關鍵成分；黑麥被認為是養生的食物，歐洲人喜歡吃黑麥麵包，因為黑麥的營養價值很高。大麥也是一種能補充體力的食物，有文獻指出，大麥的膳食纖維能幫助維持消化道機能，對維持身體健康頗有益處。

桂格五麥穀珍，五種超級食物一次到位，冰沖牛奶更美味！每天要攝取五種穀物，會不會很麻煩？桂格五麥穀珍把五種穀物合成一包，只要用熱水或冰水都能快速沖泡，讓消費者一次就能吃進多種穀物營養，補充能量好方便！早餐不妨來一杯黑芝麻糊沖冰牛奶，黑芝麻的香氣與牛奶搭配得天衣無縫，還吃得到鬆脆的穀粒；或是來一杯山藥紫芋搭配豆漿，榖珍營養豐富又兼具美味，輕鬆開啟美好的一天。下午茶和宵夜時間，就喝一杯五麥穀珍松子核桃，拯救被榨乾的靈感吧！也可以選擇杏仁堅果口味，內含杏仁、蓮子、腰果、南瓜子、銀杏果等，解饞又少負擔，小小一包兼顧營養、高纖、減糖、美味，沖泡簡易便利，冰熱沖都好喝，隨時都能給自己和家人補給活力，是家庭和辦公室必備的健康良伴！

全台各大量販與超市均有販售，想看更多振興活力的秘密，請點此 桂格五麥穀珍

【註】本產品減糖15%，係指與「桂格奇亞籽麥片-蘋果牛奶」相比，糖含量至少減少15%。

桂格長期鑽研榖物食材，推出營養升級的五麥榖珍系列。 圖／桂格 提供

桂格五麥穀珍，冰沖熱沖都好喝。 圖／桂格 提供

桂格五麥榖珍，營養高纖，增強體力，補充能量好方便。 圖／桂格 提供

松子核桃口味，多元營養，幫助增強體力。 圖／桂格 提供

黑芝麻糊口味，濃郁香醇，促進新陳代謝。 圖／桂格 提供

杏仁堅果口味，豐富堅果，調節生理機能。 圖／桂格 提供