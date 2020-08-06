自已挖耳朵好舒服？因為這件事醫師說「母湯」

常有民眾問：「耳垢真的不用掏嗎？」書田診所家庭醫學科主治醫師陳柏臣分享一個可能有點噁心的例子。他說，有時聽音樂，拔出耳機時，耳屎有時也會一起被拉出來，這表示耳垢真的會自動排出。

陳柏臣指出，自己掏耳垢是危險動作，把耳道清潔得太乾淨，反而導致耳內自動防護機制降低。台灣醫療便宜又方便，有些民眾沒症狀也到醫院掏耳朵，其實影響聽力或中耳炎，才真的需要就醫「清耳朵」。

耳垢與外耳道腺體分泌物有關，分泌物會將感染源或寄生蟲黏在耳道，避免入侵耳部深處造成感染。一般而言，耳垢有乾、濕之分，這樣的差異與基因遺傳有關，另外，耳垢也是身體健康與否的指標，若耳朵分泌過多可能出現感染問題，就像感冒會產生很多痰。

「耳疾患者有九成是自己亂挖才來診所。」陳柏臣指出，自己挖耳朵，除了不慎可能造成耳道出血，在門診常遇到想挖出耳垢，卻把耳垢愈推愈裡面，耳垢塞住中耳，不僅影響聽力，更導致耳內壓力過大，影響平衡、頭暈，甚至演變成中耳炎。

亂挖耳朵最怕耳膜受傷，一旦耳膜出現嚴重破洞，恐怕只能依靠移植耳膜才能回復聽力，即使耳膜只是輕微刮傷，但反覆受傷發炎會使耳膜變硬，「就像打鼓膜過硬的鼓，震動效果打折，聲音也會變差」耳膜硬化後，未來聽到的聲音都像隔著一堵牆。

理論上，一般情形不需要去醫院挖耳朵，但有些民眾就是偏好掏耳朵，陳柏臣建議大家，「寧願選擇醫療專業人士清潔耳朵，也千萬不要到理髮店或由家人清耳朵」，醫院耳鏡視野清晰，一般店家掏耳器具無法做到醫療級消毒，也可能增加感染風險。

突然耳朵癢是難免的，建議民眾可先嘗試冰鎮外耳或按摩外耳，解緩騷癢感。若耳朵持續搔癢、紅腫熱痛，應及早至家醫科或耳鼻喉科診所就診，耳道發癢原因非常多，除較常見的耳內發炎，有時濕疹也會長到耳朵中，即早鑑別診斷才能對症下藥，