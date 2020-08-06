謠傳威力彩持券人個資 台新銀抗議「侵犯隱私」

史上最高威力彩頭獎31.2億，上月27日開出，最終由兩注平分，之後網路謠傳其中一注得主是台新銀行法金部10位員工集體包牌，甚至傳出集體辭職等謠言，今天又傳出持券人的年齡與個資等，台新銀今晚間提出嚴正抗議。

近期網路持續傳出消息，指在台北市大安區中獎的，是台新銀行法金部有十位員工集資中獎，一開始先傳出台新銀法金部門爆出離職潮，但台新銀立刻否認有出現離職潮的情況。之後又傳出其中一位員工企圖「獨吞」獎金等消息。台新銀雖多次否認網路傳言，但消息仍持續爆出。台彩也多次出面表示，兩注中獎人都還沒有現身來領獎。

台新銀董事長吳東亮昨出席台新銀行「金融生態圈」記者會，被問及此事說：「我是看新聞才知道的。」他說，如果這事情是真的，「得獎是好事情，但還是要做事情，得獎也表示台新這地點很旺。」但他也強調，得獎的不知道是誰，也不知道消息的正確性。

而今天又傳出持券人的個資，包含其在法金部們的業務等，甚至網路還傳出集資者的姓名、照片等，雪球越滾越大。台新銀行今晚間表示，於事件開端，即對網路傳言中獎同仁進行關懷及了解，相關同仁均表並無中獎情事，本行亦無集體請辭以及同仁爭訟等情形。

台新銀行強調，網路及媒體報導中，臆測流傳同仁姓名、辦公室樓層甚至是同仁、辦公室照片等，已嚴重侵犯同仁隱私及個資，「我們與同仁均深感不妥，在保護員工的前題下，希望各位媒體朋友以及社會大眾予以尊重。」