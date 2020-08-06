GIA蓋亞國際實驗中小學機構貫穿K-12，全美語為孩子適性奠基

全美語國際學校已經是台灣家長的教育首選，「蓋亞國際實驗中小學教育機構」(Gaia International Academy(GIA))奉新北市教育局核定，於2020年起正式招收國小及國中階段學生共250名。籌備近兩年，位處新店市區擁萬坪森林校園的GIA，有最棒的全美語國際教育環境，「潛能開發、美語奠基、常規生根、適性關懷」的教育理念，提供雙北家長在體制外貫穿K-12國際教育的安心選擇。

GIA設有校內天文台、生物實驗室、國際多元文化中心、語言訓練測驗中心等優質學習環境，以「潛能、美語、常規」為孩子打造接軌國際的學習之路。 圖／蓋亞國際實驗中小學教育機構 提供

2030年成為雙語國家，已是台灣的必然趨勢，我們的孩子6歲入學，10年後就要面臨「雙語國家」的挑戰，加上108課綱的升學規畫，遊戲規則已經改變，正規教育提供的課程真的可以接軌未來的「雙語國家」需求和國際間的同儕挑戰？GIA在小學階段以中文及美語「雙語奠基」，在小學階段先以經典導讀、書法臨摹、語文遊戲等課程打下中文基礎，並用「潛能、美語、常規」，打造孩子接軌國際的學習之路，親師關懷引導作為特色，要求學生培養運動與音樂素養。讓孩子在小學階段能探索自我本質，配合孩子身心發展，以環境、課程、家庭的肥沃土壤，共同滋養不同階段的生理與心理需求。

透過專責美語顧問適性指導定期讀書會，GIA的孩子在1-9年級間循序完成一系列美語經典書籍閱讀，奠定英文實力。此外，GIA注重孩子個別潛能與主體性，融合實踐、學習和藝術教育，藉由課前計劃、課間實作與解決問題、對外尋求資源執行、課後反思與修正的學習歷程，以特色主題課程串連孩子的生活經驗，實現運動習慣、音樂素養、溝通能力、學習常規的養成，並辦理各項展演與專業親子講座，讓學校與家長共同引領孩子邁向自主自學的學習旅程。

GIA校園位於新北市新店區及人中學校園內，位居新店、中和、文山交會處，安坑捷運安康站旁，鄰近國道三號，交通便利。GIA有獨立完整的教學空間，學生可以在充滿人文氛圍的森林校園環境內學習。 圖／蓋亞國際實驗中小學教育機構 提供