黎巴嫩貝魯特大爆炸30萬人無家可歸 世展會緊急救援

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，超過數千人受傷，死亡人數持續攀升，預估高達30萬人無家可歸，已在黎巴嫩服務45年的世界展望會，第一時間即展開緊急救援，針對受爆炸影響脆弱家庭及兒童發放糧食、生活所需物品及清潔衛生物品等，並供應暫時庇護及房屋修繕服務，也針對受害兒童及家庭給予緊急心理急救，同時邀請民眾捐款響應救援行動。

貝魯特爆炸影響範圍之廣，造成救援危機，黎巴嫩政府則宣布為期兩週的緊急狀態，貝魯特省長表示爆炸造成的損失多達50億美元。此次貝魯特大爆炸對於正遭逢經濟危機、Covid-19肆虐的黎巴嫩而言，可說是雪上加霜的災難，預估將有超過50萬人需要人道緊急救援。

世界展望會表示，已針對受爆炸影響的最脆弱家庭及孩童發放糧食、生活所需物品及清潔衛生物品等基本需求，並提供暫時庇護及房屋修繕服務，對於受害的兒童也給予緊急的心理急救，緩解其因爆炸所造成的負面反應。

世展會也邀請社會大眾一起關懷黎巴嫩脆弱兒童的生存危機，捐款響應世界展望會飢餓三十貝魯特大爆炸緊急救援行動。