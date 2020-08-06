疫情受災戶／靖娟捐款少七成 林佳龍邀民眾捐「銅板」

受到疫情影響，靖娟基金會整體捐款大幅縮減百分之70，然而12歲以下兒童交通死傷每月逾600人，對比新冠肺炎疫情目前全台確診477例，更突顯交通死傷情形的嚴峻。

交通部長林佳龍今也在臉書上表示，交通安全的教育向下紮根刻不容緩，靖娟基金會一直是交通部的好夥伴，今年靖娟與全家便利商店合作，10月6日前，在全家便利商店的櫃台都有零錢捐款箱。邀請民眾捐捐銅板，支持靖娟持續推動宣導教學，提升兒童交通安全意識，也一起喚起社會對兒童行人路權的重視。

林佳龍強調，守護行人路權一直是交通部的目標，因此交通部將擴大車輛未禮讓行人的罰則、研提不適任駕駛退場機制，更希望透過教育，讓每位開車的駕駛人切身了解，他們有保護行人的責任與義務。

林佳龍說，除了持續與民間團體合作，去年也邀請教育部長潘文忠參與道安會報，我們達成共識，要從國民教育開始建構交通安全意識，靖娟也因此獲邀成為國民教育交通安全課綱研擬的夥伴。

林佳龍表示，我們都相信，交通安全教育若從小扎根，孩子就可從小培養正確交通安全知能，除了具有充足的自我保護的能力，未來也能成為更安全的駕駛人。