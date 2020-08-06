金門推小三通「偽出國」遊程搶市 盼迎來更多新客群

受新冠肺炎疫情影響，旅遊市場大受影響，出國旅遊變成一種奢望，近期國內航空業不約而同推出類似郵輪跳島概念「偽出國」搭機體驗，引起不小迴響，金門縣政府為拓展新旅遊方向，積極研擬小三通偽出國的「海上巡弋-今夏看金廈」，極力促成「等同於出國」，盼為金門迎來更多客群。

金門縣府觀光處表示，縣府於疫情趨緩之際，全力振興經濟與國內旅遊，繼促成近期郵輪跳島遊金門後，即將再次推出小三通「偽出國」，盼創造新話題，搭熱潮，推動藍色公路「偽出國」的體驗，希望把配套都做好，讓來金門的每一位旅客都能有不同體驗。

觀光處長丁健剛表示，這是一個新形態的旅遊體驗，可結合近日海上郵輪遊金門+偽出國體驗，開發新的遊程，縣府表示也將積極全力衝刺，協調相關單位，極力促成「等同於出國」。

丁健剛也透露，昨日下午已拜會CIQS（通關、檢疫、港務）聯檢相關單位，洽詢與協調相關事宜，希望將金廈海域自然景緻、優美海岸線、離島中的離島、國境之西日落、自然生態包裝成獨特的體驗旅遊，同時享有入出境般的旅遊體驗與免稅商店購物樂趣，期待相關單位配合及業者齊力推動，構成美麗且獨特的旅遊新路線。