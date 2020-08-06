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中藥致鉛中毒 中醫師發聲明譴責違法醫師

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
台中市盛唐中醫醫師呂世明疑違法加入已列為禁藥的中藥材硃砂，致台中市前議長張宏年一家人鉛中毒。圖／本報資料照
台中市盛唐中醫醫師呂世明疑違法加入已列為禁藥的中藥材硃砂，致台中市前議長張宏年一家人鉛中毒。圖／本報資料照

台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，更傳出張宏年腦部4成受損，抽驗相關藥材發現，負責醫師呂世明加入已列為禁藥的中藥材硃砂。然而硃砂在民國九十四年已宣布禁用，至九十九年進一步禁止用於中藥製劑。對此，中醫師公會全聯會今發聲明強烈譴責呂世明，並表示已經解除其在公會的所有職務，同時強調除「來路不明」的藥材外，其餘中藥均為合法藥材，民眾可安心使用。

中醫師公會全聯會今聲明稿指出，這是事件發生問題的中藥，均是呂世明所開立「來路不明」的自費藥材，且藥單上完全未載明其所使用的藥名，因此仍須檢調機關追緝上游來源。但其他科學中藥及合法中藥材等經市府送驗後，並無任何問題。民眾可以安心使用。

公會也對於不肖醫師違法使用禁藥表達強烈的譴責，並表示已解除呂世明在公會的所有職務，呼籲其應為自身行為負起應有的社會、道德乃至法律責任。該會也重申，無論是醫療院所、醫師、藥師或一般民眾，均不可使用來路不明的中藥材，更不可使用禁藥、偽藥，否則有嚴重的民、刑事與行政責任，切莫以身試法。

中醫師公會全聯會副理事長施純全則表示，由於現在中藥都經過邊境檢驗和國內抽驗其農藥殘留和重金屬含量，一般合格中藥房和中醫藥院所近年來幾乎都沒有發生中藥重金屬中毒的事件，且硃砂也早已禁用，這個案子主要還是醫師個人違法使用，民眾不需擔心。

由於一般健保給付或是濃縮科學中藥經過送驗都合格，他也建議，一般民眾看診若選擇自費中藥材，最好還是和醫師要求處方箋，了解使用哪些藥物。若曾到過盛唐中醫看診且曾使用自費藥物的民眾，發現藥袋中有紅色的藥粉，若有疑慮，也可聯絡各級中醫師公會或縣市政府衛生局查詢。

中醫師公會全聯會今發聲明譴責中醫師呂世明。記者楊雅棠／翻攝
中醫師公會全聯會今發聲明譴責中醫師呂世明。記者楊雅棠／翻攝

中藥 醫師 中醫

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