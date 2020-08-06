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為LGBT+與平權而騎 首屆「亞洲彩虹騎行」10月登場

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
亞洲首屆「彩虹騎行」預計在今年10月24至25日舉辦。圖/亞洲彩虹騎行提供
亞洲首屆「彩虹騎行」預計在今年10月24至25日舉辦。圖/亞洲彩虹騎行提供

今年10月同志驕傲月，除歷年的台灣同志大遊行外，為LGBT+與平權而騎的首屆「亞洲彩虹騎行」也預計在10月24至25日舉辦，預計從新北市福隆出發，行經台灣130km的東北角海岸，再抵達台北西門町紅樓區舉辦閉幕式，盼能支持在地平權團體，活動收益也將捐助彩虹平權大平台。

「AsiaRainbowRide」活動的6位創始人分別來自台灣、馬來西亞、中國大陸、新加坡和美國 ，今年的活動將與彩虹平權大平台協會合作，活動收益也將捐助彩虹平權大平台。

AsiaRainbowRide指出，台灣雖已在去年通過同婚專法，但至今亞洲仍有超過20個國家將同性性行為視為非法，亞洲彩虹騎行的出現，是盼望不論在亞洲何處，都能無所畏懼地相愛，因此這場騎行活動歡迎所有男女同志、雙性戀、跨性別、陰陽人與支持平權的異性戀。

活動創始人之一Jennifer Chang Dazols表示, 她與妻子在美國愛滋騎行（AIDS Lifecycle）當中認識，為HIV支持服務募資而騎，作為一個台裔美國人，她為能在亞洲發起相似理念的活動而感到驕傲；創始人之一Olivia Wu則說，很興奮能共同舉辦這樣的活動，參與的人可以在活動中認識新朋友，互相交流，一起欣賞台灣美景。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔表示，台灣作為亞洲第一的通過同婚的國家，這條路並不容易，未來還有許多平權的未竟事宜需要努力，歡迎參加亞洲彩虹騎行，讓這樣堅毅的台灣精神持續下去！

亞洲彩虹騎行訂於10月24至25日舉行，將從福隆開始出發，以台北為終點，途中經過台灣130km的東北角海岸，活動策劃團隊更進一步希望2022年的亞洲彩虹騎行能擴大成為期7天、全程910km的環島之旅。

亞洲彩虹騎行現已開放報名，可上官方網站了解相關資訊訊息www.AsiaRainbowRide.com，或寫信至lisa@asiarainbowride.com 諮詢。

同志 同婚專法

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