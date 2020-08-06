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不再平白無故挨刀 北醫大研發血檢技術助乳癌準確篩檢

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
台北醫學大學與國家衛生研究院共同舉辦「研發成果聯合招商媒合會」。記者楊雅棠／攝影
台北醫學大學與國家衛生研究院共同舉辦「研發成果聯合招商媒合會」。記者楊雅棠／攝影

乳癌一直位居十大癌症之一，在女性癌症中一直高居發生率第一名。北醫大研發「精準血液乳癌檢測技術」，當透過X光和超音仍波無法判斷的乳癌受檢者，可藉由檢測確認有極大機率罹癌後，再進行穿刺確認病灶，約有九成女性可避免無故挨刀進行穿刺。

台北醫學大學與國家衛生研究院共同舉辦「研發成果聯合招商媒合會」，共挑選14項技術，聚焦癌症治療、精準醫學、微生物菌叢、生醫材料工程四大技術亮點，包括準確的癌症藥物篩選平台、精準血液乳癌檢測技術等。

台北醫學大學校長林建煌表示，北醫目前已有18家生醫創新衍生的公司，希望鼓勵學校研究人員將研發成果商品化，並引進更多生醫產業進駐。

其中，北醫大生藥學研究所副教授林若凱團隊研發的「精準血液乳癌檢測技術」，可利用乳癌病患血漿異常的游離甲基化DNA程度，來區分病患和健康者。

林若凱說，過去乳癌篩檢皆透過胸部X光或是超音波檢測，然而台灣女生脂肪少、緻密度高，從臨床上難以判斷，往往需要進一步做穿刺，使用細針抽吸或粗針切片，來確認良性或惡性的病灶。

然而，根據臨床報告，穿刺後發現約有七成受檢者為良性，等於白白挨了一針。因此該團隊利用腫瘤細胞快速增生時，會釋放DNA到血液中的特性，藉由偵測血液的DNA程度，便可偵測到是否罹癌。林若凱說，團隊使用四個基因組進行綜合判斷，在三百多位乳癌患者和健康人的血漿中進行驗證，敏感度達92.3％、專一性達91.7％，且可判斷出不同癌期。

林若凱表示，此項檢測技術將鎖定用於高風險族群或是影像學檢查已有問題的受檢者，提供一項非侵入性的檢查方式，目前尚在向食藥署申請許可證，最快明年可於自費市場供民眾使用。

除此之外，尚有北醫大護理學系副主任黃采薇開發的「量測癌因性疲憊客觀探測工具」系統，則可藉由如穿戴式裝置監測癌症病患的基本生理數據，測量其癌因性導致的疲憊程度；以及國衛院與北醫生醫材研究所共同研發的人工淚液，添加抗發炎分子與玻尿酸，在低濃度便可達到眼部濕潤和舒緩乾眼症症狀的效果。

北醫大研發「精準血液乳癌檢測技術」，當透過X光和超音仍波無法判斷的乳癌受檢者，可藉由檢測確認有極大機率罹癌後，再進行穿刺確認病灶。記者楊雅棠／攝影
北醫大研發「精準血液乳癌檢測技術」，當透過X光和超音仍波無法判斷的乳癌受檢者，可藉由檢測確認有極大機率罹癌後，再進行穿刺確認病灶。記者楊雅棠／攝影

北醫大 乳癌 癌症治療

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