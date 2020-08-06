為何自助加油在台灣不流行？網友曝「3大關鍵」還是人工好

台灣汽機車密度高，加油站更是隨處可見，除了基本的人工加油外，有不少店家也引進自助加油機，不過有網友觀察發現自助加油在台灣不流行，明明方便快速且享有優惠，他對此感到不解，因此發文詢問，釣出內行人點出關鍵原因。

原PO在PTT發文提到，台灣滿早就引進自助加油機，而且自助加油比人工加油划算，也比較不會起爭議，但我國的使用率很低，大多數人還是喜歡人工加油，「為何台灣不能跟美國一樣全改成自助加油呢？」

貼文一出，網友認為「年長者不擅操作」、「付款方式不多元」、「系統反應速度慢」是自助加油的3大缺點，「台灣自助機器按個鍵要一直等，優惠不夠多、付款只能信用卡，人工加油比較快還有贈品」、「用法複雜老人不會用，加上機器反應很慢」、「讀卡連線太慢，浪費時間」、「老人不會用也沒有信用卡，我家附近自助加油站開沒多久就改人工的」、「有些機台反應超慢，等半天才下一步，而且柴油不行自助加油」。

但也有人認為，「台北使用率很高，常去的加油站大部份都自助加油了」、「明明就很多人會用」、「一公升降三塊，我當然自助加油」、「自助加油機越來越多，哪有推不起來」。

另外，經濟部能源委員會針對「我國自助加油市場發展現況分析」中提到，台灣自助加油61%集中在六都生活圈，而以自助加油占比來看，台北市、新竹市、新北市等都市化高度發展，且推測相對為較易接受新型消費方式、改變消費行為、習慣之地區為高。