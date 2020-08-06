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侯友宜、王惠美合作 新北優先拍賣彰化農特產
彰化縣長王惠美與新北市長侯友宜今共同舉辦「彰化優鮮、新北優先」的農業交流MOU，簽訂以拍賣優先、報名優先、曝光優先、折扣優先，侯友宜說，新北人口多消費群很大，居住在新北的彰化人也很多，一定會買光所有的農特產。
MOU項目包括，彰化的農特產到新北果菜公司就優先拍賣、彰化王功漁火節提供30組180個名額給新北市民報名、新北彰化的產品雙方互惠且優先曝光、新北彰化的活動市民持身分證就有折扣優惠。
王惠美說，侯友宜曾到彰化看有機蔬菜，代表很注重食安，也有很多鄉親跟她反應，要如何買到彰化的農特產，MOU簽訂後，到新北銷售的蔬菜都有三章一Q專區的保障。
侯友宜表示，新北要好彰化就要好，新北作為全台最大消費地，一定會支持彰化農特產，雙縣市合作也能拓展農民的銷售管道，帶動台灣農業向上發展。
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