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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

叫一趟大都會計程車隊 就幫你捐尿布給植物人

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
民眾只要使用愛心連結並掃描QrCode叫大都會計程車，每趟車程，大都會車隊就會捐出1片尿布給創世基金會，民眾也可透過大都會計程車隊APP「178叫車APP」捐款。此外，大都會計程車隊的司機也響應捐尿布。記者葉冠妤／攝影
民眾只要使用愛心連結並掃描QrCode叫大都會計程車，每趟車程，大都會車隊就會捐出1片尿布給創世基金會，民眾也可透過大都會計程車隊APP「178叫車APP」捐款。此外，大都會計程車隊的司機也響應捐尿布。記者葉冠妤／攝影

創世基今年受新冠肺炎疫情影響，許多募資活動停擺，大都會計程車隊特別伸援手救助，民眾只要使用愛心連結https://reurl.cc/mnej1V，並掃描QrCode叫大都會計程車，每趟車程，大都會車隊就會會捐出1片尿布，民眾也可透過大都會計程車隊APP「178叫車APP」捐款，助創世基金會的服務走得更長遠。

大都會計程車隊總經理林永良表示，計程車司機接觸各式各樣乘客，最了解人生百態，部分計程車司機本身家庭也很清苦，對弱勢家庭很能感同身受，希望能匯聚涓滴之力，成為植物人家庭的撐舟勇士，這次除吸引88位司機響應活動，每人捐出10片尿布，總計880片，集小愛為大愛，車隊也提供300輛計程車，以車貼形式宣傳創世基金會。

參與活動的司機林昭德分享，家中岳父跌倒骨折後，長期臥床，他與妻子都要工作，無法長期照顧、陪伴復健，岳丈到後期甚至出現肢體萎縮的狀況，無法下床如廁，需要家人頻繁換尿布才能維持舒爽。

林昭德說，雖然無法詳細計算金額，但每天都要換好幾片尿布，是很大的經濟負擔，這次聽到公司跟創世合作，立刻就決定參與活動，也邀了車隊兄弟們一起來照顧長期臥床的病友。林昭德今天更捐出部分振興三倍券給創世基金會。

創世基金會表示，創世在全台有17所安養院、安養800位植物人，人力、物力需求都相當大，盼民眾能一起擔任植物人家庭的撐舟勇士，支持安養服務。愛心專線（02）2835-7700轉116 撐舟小組。

計程車 植物人 愛心

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