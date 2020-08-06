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走出厭食暴食煉獄 女大生學會愛自己

聯合新聞網 / 文╱張念慈

20歲Estella，在大學健身房內重訓，結實身材，和亮眼外型，很難聯想她曾一度瘦到36公斤紙片人、也曾暴食到破百公斤，走過憂鬱煉獄的她，在女性健身社群｢有肌勵｣（https://business.facebook.com/udngirlpower）分享自己故事，希望鼓勵更多人：活出自己的樣子和價值。

暗黑的過往

Estella自幼身形就圓嘟嘟，骨架寬、什麼東西都不忌口，一餐吃完6個水煎包，依然覺得餓；她的身材常常被家人開玩笑、同學更譏諷她是歐巴桑。

上國中以後，15歲青春期的她，對自己總是充滿不確定、自卑、沒有自信，覺得自己和同學、朋友格格不入；讓她最挫敗的，是她不知道自己該成為怎樣的人？只是一味的誤把他人的批評、言論、社會觀感，作為自己的目標。

瘋狂節食 體重驟降

對自己很要求很高的Estella，有著極高自尊心，對成績和身材都採取高標準，她無法忍受各項表現總是名列前茅的她，敗在身材。

Estella最終邁上了減肥之路，但也是惡夢開端。當時的她，不想靠運動瘦身，改透過瘋狂的節食，依照網路提供的熱量，不斷的減少熱量攝取，忽略身體基礎代謝量，只是想要快速減肥，想快速瘦到別人眼中的纖細身材。

她的體重驟降，163公分的Estella，一年內體重從62公斤來到36公斤，一如自己當初所期待的，然而她並不快樂。

62公斤、36公斤、100公斤

她生病了，厭食症。Estella視所有食物為敵，忽略營養，只希望體重能低、再更低；她的身體健康狀況非常不好、樣貌憔悴而醜陋，落髮、精神不佳、心跳異常…幾乎在死神前徘徊。

但執迷不悟的她，卻只是沉浸在｢瘦、還要再瘦｣深淵，甚至得到憂鬱症。她被送進醫院治療，強迫進食，住院兩個月錯過國中教育會考，體重恢復到正常值。

出院之後，不快樂的她開始拿吃當慰藉，體重來到新高100公斤。

活著 不能如此渾渾噩噩

上高中後，或許是愛漂亮，或許是發現｢活著，日子不能如此渾渾噩噩｣，Estella再度邁上減重之路。不一樣的是，這次她選擇正確的減重方式，運動並徵求營養師建議，她的體重在2年內從100公斤，回到64公斤。

亮麗健康的女大生

如今20歲的她，在中部念大學，因為學校的健身房而開始接觸重訓、開始減脂，並增肌，體脂100公斤時的從36%到現在的22%，現在的Estella開心的吃，並在運動中得到成就與快樂。

在運動部分，她每周4-6天做有氧30分鐘、重訓1小時；飲食部分，少喝含糖飲料，少吃炸物，減少油脂攝取，增加蛋白質吸收，注重營養攝取，不再盲目追求體重的降低。

活出自己的樣子和價值

Estella以自己例子，感嘆｢瘦即是美的刻板印象，會害到很多人｣。透過健身變健康後，過去嫌她胖的人，開始問她：女生幹嘛重訓、幹嘛練這麼壯呢？不怕變成女金剛嗎？

她現在可以自信回答：｢不應該活在他人的嘴裡，只有自己能活出自己的樣子及價值；更何況我寧願成為女金剛，也不願不健康，我要成為一個不敗金剛。｣

｢有肌勵｣是女孩專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女孩肌力，也給女孩激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://www.youtube.com/channel/UCuz5TTM-anhKtRfsCW9QE0w
Fb：https://www.facebook.com/udngirlpower
IG：https://www.instagram.com/udngirlpower

健身 憂鬱症 減肥 減重

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