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花逾10萬可坐私人飛機玩花東離島？民航局尚未接到申請

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
私人飛機灣流G650ER。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網
私人飛機灣流G650ER。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國旅成為民眾唯一選擇。近幾年很紅的「跟著董事長去旅行」旅遊網站，宣布私人飛機遊程開賣，可搭乘飛機遊覽花東、離島，引發討論。對此，交通部民航局表示尚未接受到申請，依規定私人飛機不得對外銷售行程。業者則解釋，行程僅針對董事長親朋好友，並無對外販售問題。

點進「跟著董事長去旅行」官網，希羅亞旅行社創辦人戴勝通宣布私人飛機行程開航。內文還指出，四年來，一直在關注著籌備著私人飛機行程，唯時機尚未成熟，今天成熟了，私人飛機行程開賣了。

內文提到，全世界各大企業老闆，一直拚一直拚，最後夢想，擁有一架私人飛機。但台灣的各大企業老闆擁有私人飛機有多少人呢？依他側面了解，約十位大老闆擁有私人飛機，飛機數有20幾台，其中台灣註冊，美國註冊，各半，因此找了一位台灣企業大老闆商量，在他不用飛機的時刻，租來給各位貴賓過過坐私人飛機的驚奇。

內文最後說，目前先開花蓮單趟及來回，以及金門澎湖。撥打私人飛機專線，私人飛機夢即刻實現。

根據目前業者公告的行程，旅客搭乘私人飛機從松山機場出發，三天兩夜遊覽花東、澎湖或金門。餐飲、住宿皆採高規格，還有專屬攝影跟資深空服員擔任旅遊秘書。桃園以北的旅客會以賓士車接送。並於台北101的86樓餐廳舉辦行前說明會。

至於執飛的飛機包含灣流G650ER及Global 5000，分別為12及13人座。其中灣流機型9月29日將回美國維護保養，10月24日保養結束後需要等到11月15日後才能投入飛行營運。價格部分，每趟皆超過10萬元。

對於上述行程，民航局說對於實際內容還要再了解，但私人飛機按規定是不得對外販售，目前也沒有人提出申請。至於若業者採會員制，以會員活動為由飛行，是否符合規定，同樣要等申請資料送交才能審核。

本報致電業者，業者澄清並無對外販售，「是要給董事長的親朋好友看的」，所以才將相關介紹放在網頁上，屬於私人行程。

不過民眾林小姐就說，雖然業者說並未對外販售，但官網上直接提到「開賣」兩字，很容易讓人誤會，畢竟網頁人人可以瀏覽，原先蠻有興趣的，現在聽到並無對外販售有些失望。

網站上介紹國內私人飛機行程。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網
網站上介紹國內私人飛機行程。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網
私人飛機Global 5000。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網
私人飛機Global 5000。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網
網站上宣傳私人飛機旅遊特色。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網
網站上宣傳私人飛機旅遊特色。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網
希羅亞旅行社創辦人戴勝通在知名旅遊網站「跟著董事長去旅行」上宣布私人飛機開賣。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網
希羅亞旅行社創辦人戴勝通在知名旅遊網站「跟著董事長去旅行」上宣布私人飛機開賣。圖／取自「跟著董事長去旅行」官網

民航局 金門 澎湖

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