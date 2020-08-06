觀光局明年升格觀光署？ 張錫聰：爭取九月送立院

交通部觀光局有意升格為觀光署，日前召開首次「籌設觀光署諮詢小組諮詢委員會議」，請來觀光領域相關的交通部各部署機關、事業單位及專家學者，針對組織改造與組織法草案進行討論。觀光局長張錫聰表示，目前希望爭取在八月送到行政院，九月送到立法院，趕在下一個會期送審，一但審議通過，最快明年就可以正式升格。

張錫聰表示，交通部長林佳龍上任後，提出「觀光三支箭」政策，第一支箭就是召開全國政策發展會議，第二支箭是觀光局改制為觀光署，擴大編制、增加預算；第三支箭則是研訂觀光政策白皮書。其中觀光署改制正在進行中，希望立法院下個會期可以順利審議通過。

張錫聰表示，觀光署的組織法草案很簡單，只有16條左右但執掌會因應當前的需要以及未來發展有所調整，其中像是很重要的是數位觀光發展將納入組織法草案的執掌；另外也會成立專責國際行銷的行政法人，由觀光署負責督導，將來觀光局以政府行政機關的角色在國外行銷推廣，卻發生障礙困擾時，行政法人成立可以避免，也比較有彈性。

張錫聰說，觀光研訊也會以財團法人的方式設置，另外13個國家風景區管理處未來也會保留，至於將來是要維持13個風管處，還是要有所整併，可以在員額、經費精簡上再做調漲，另外會成立分署 ，好在地方行銷、觀光整合業務。

至於觀光署升格後，員額是否會擴編？張錫聰表示，目前觀光局本部員工總計180多人，未來會分幾個組、幾個科，名稱為何，會依照組織法再來研議，最後也要看人事行政總處、主處總處預算等才能確認。

不過如果成立專責國際行銷的行政法人單位，和台灣觀光協會該如何做區隔？張錫聰說，行政法人是依照行政法人法設立，比較偏向公法人，台灣觀光協會是民間單位，有獨立自主性，只是受觀光局委託舉辦旅展、國際行銷等活動，兩者屬性不同。

張錫聰強調，林佳龍很重視升格案，除了他自己擔任交通部召集人外，次長是副召集人，另外各個附屬機關都列為籌設小組的委員，還有民間的學者專家等，學界業界都有進來，多元廣泛參與。