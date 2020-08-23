上太空已經夠辛苦了！太空人也需要美食來撫慰
【撰文＝《食力》編輯部】
想像過在宇宙遨遊的感覺嗎？這應該是所有孩子童年的夢想，但太空生活實際上並不是那麼美妙！身為太空人、處在重力完全不同的環境，不僅身體得承受相當大的不適，且需要長時間待在同一空間，這可是不怎麼好受的一件事，這時美食扮演的療癒角色就相當重要！
在總總努力下，泡麵、披薩都曾經送上太空療癒太空人的心和胃，而最新的一件，就是日本航空局（JAXA）在2020年批准了日本超商業者Lawson的炸雞作為太空人的食品。
要登上太空，得承受身心靈的雙重壓力
太空人在飛行的過程中，生理上因為已經習慣地球的重力，所以在太空上要重新適應「無重力」的狀態，而最常見的症狀像是「脹臉鳥腿」綜合症及貧血。除了生理的影響外，心理同時也承擔相當大的壓力，NASA人類研究項目首席科學家Jennifer Fogarty表示，因為太空人被侷限於狹小的空間，無法觸及地球上熟悉的人事物，心理面臨莫大的壓力。
「脹臉鳥腿」（puffy head bird legs）：由於太空中缺少重力，人體在地球上時，身體用以抵消重力的多餘液體，在太空的無重力狀態下，體液會從腿向上移動，下肢中約10%的水份會重新分配到上身。因此導致太空人臉發脹、腿則縮小。
「食物」成了舒緩太空人壓力的療癒法寶！
為了減輕壓力，在太空航行的過程中，食物就成為最大的療癒，美國食品開發專家Barb Stuckey在書籍《味覺獵人：舌尖上的科學與美食癡迷症指南》表示，「調味料」讓太空人覺得自己彷彿「有所選擇」，這是他們在太空中嚴重缺乏的，因為太空中的每一分鐘都會被規畫了各式各樣的活動，包括何時要睡覺、何時作實驗、何時用餐等。
太空食物標準多！要安全、能吃飽、夠營養、方便攜帶且能快速食用
要幫助太空人們順理完成任務回到地球，食物佔據相當重要的角色！為此除了官方機關自行研究外，近年也開始和民間廠商合作，期望能透過雙方的努力，讓太空人在太空中也能品嚐地球的美味，太空食品不再如以往大家想像中的糟糕，各個廠商卯足全力紛紛拿出自家製作食品的拿手絕活，把美味食物送上太空！
美國航太總署高階食品科技計畫主任Michele Perchonok表示，他們面對許多挑戰，首先要讓太空人吃得飽同時營養均衡，且因為太空船並沒有多餘的空間放置食品殘渣，所以選擇的食物也不能產生食物垃圾，必須要體積輕盈、方便攜帶，以及可以快速食用，最後才是食物的美味度！
吃炸雞也注重健康！karaage kun炸雞熱量僅66.6大卡
高熱量食物向來是發洩情緒的好出口，經過3年的測試，日本航空局（JAXA）終於在2020年批准了Lawson的炸雞作為太空人的食品。2017年JAXA收到太空人的反饋需要更多肉製食品，於是與Lawson攜手合作，研發了karaage kun炸雞。
JAXA希望karaage kun能成為日本太空人在航行中的舒適食物，幫助減輕長途飛行帶來的精神壓力，同時也期望能提高工作效率。
為了使食物能順利登上太空，必須能長期保存、耐飛行、抗微重力等特性，經過3年反覆改進karaage kun保存期限長達1年8個月，且與一般炸雞相當不同的是，karaage kun僅有66.6大卡，讓太空人在享受美味的同時也維持健康的身材。而為了使太空人方便，也是製作成一口的大小，並且使用乾凍形式拆袋即食，讓日本太空人能更愉快地在太空中順利完成任務。
吃一片太空Pizza不簡單！運輸費高達100萬美元
2000年時，Pizza Hut把史上第一塊披薩送進太空裡﹐太空 Pizza的直徑約十五公分﹐薄餅上的餡料包括茄汁﹑起司和義大利蒜味腸（Salami）。
但Pizza Hut沒有選用最受歡迎的義大利辣肉腸﹐因為該口味在真空包裝處理的效果較義大利蒜味腸差。同時因為在太空中﹐人的味覺不像在陸地中靈敏，所以太空 Pizza加的鹽量相當多。
俄羅斯太空人Yuri Usachov就是歷史上第一位在太空中吃Pizza的人，Yuri Usachov對這塊Pizza相當讚賞。而為了讓這塊Pizza順利進到太空中，Pizza Hut花費了100萬美元和俄羅斯宇航部門合作。
太空中品嚐家鄉味！Space Ram太空泡麵為思鄉而生
2005年日本日清，則推出全世界第一款可以進入太空的泡麵Space Ram，此項產品由日清創辦人安藤百福研發，因為探索號太空梭（Shuttle Discovery）的日籍太空人野口聰一表示，希望能在無重力環境的外太空吃速食麵，於是日清展開了太空食品研發。安藤百福表示，如果能讓野口聰一在夢想的太空中感到滿足的話，是最令人欣慰的事。於是他們在火箭升空前順利的研發出Space Ram，讓野口聰一成為在太空中吃到泡麵的第一人。
配合太空中無重力的狀態，安藤百福以1958年研發的「瞬間熱油乾燥法」為基礎，做出太空版的Space Ram泡麵。在無重力的空間中，麵條會四散開來，所以研發員在麵條表面作了蛋白加工處理並製成一口大小，使太空人能方便進食。
其中還有不同口味可以挑選，像是醬油、味噌等，而湯汁經過勾芡變得相當濃稠，以免逸散到太空艙內對機器造成損傷。且由於無重力的狀態下，人們的味覺會變得遲緩，Space Ram的調味也比一般泡麵重。太空梭內氣壓低，熱水無法燒開，所以研究員也調整了麵條中麵粉、澱粉等的比例，使泡麵在70度C的熱水中就能泡開，讓野口聰一能在太空中一嚐家鄉美味。
健康也需注意！搭配蔬菜均衡飲食
為了能順利的完成飛行任務，健康的身體也相當重要，2015年美國太空總署（NASA），首次把在太空中培育出來的蔬菜供太空人食用。
NASA 甘迺迪航太中心（Kennedy Space Center）專家Ray Wheeler表示，培育出的蕃茄、藍莓和紅萵苣等蔬菜水果，是抗氧化劑的很好來源，在太空中食用這些新鮮食物，對人的心理情緒有好的影響，也有助防範太空輻射的傷害。
太空人們離開地球帶著任務前往太空，過程中承擔許多壓力，如今經過許多嘗試，太空食品已與過往的印象不同，加上極度嚴格的食品把關，也有人提出或許太空食品可以成為災難時的應急食品，但即使開發困難，太空食品仍是食品開發專家別具挑戰的任務，期待在食品加工科技越發進步的現在，太空人能有更多飲食選擇，紓解工作帶來的苦悶。
【延伸閱讀】
【參考資料】
How VR, AR could support astronauts' mental health in space
太空上不能吃麵包？前 NASA 太空人告訴你他們在太空都吃什麼！
Fried chicken in space: Japan Aerospace Exploration Agency certifies freeze-dried product as space food
Astronaut Lingo: What Is "Puffy Head Bird Legs?"
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