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「吃牛會衰」是真的嗎？命理老師揭真相：這種人才會被影響

聯合新聞網 / 綜合報導
不吃牛的人有很多因素，不少人是因為怕影響運勢。 圖／ingimage
不吃牛的人有很多因素，不少人是因為怕影響運勢。 圖／ingimage

「算命說我不能吃牛」、「吃牛會走衰運」、「我從小就不吃牛」身邊經常會碰到不吃牛的人，通常他們都會堅持，不外乎因為怕運勢受到影響，近來又有人討論到「不吃牛肉」這件事，知名民俗專家楊登嵙指出，其實真的有影響的人是八字裡帶有魁罡星的人，其他人其實不太受影響，多半是心裡作用和信仰層面比較多。

根據「三立新聞網」報導，知名民俗專家楊登嵙受訪時表示，在命理學上，確實有一種人不適合吃牛，那就是八字中帶有魁罡星的人，因為這顆星是他們的保護星，若吃牛的話，這顆星就會被破壞，健康和運勢都會受到影響，有這顆星的人個性本身較固執，在藝術美學上有天賦，加上這顆星的保佑，讓他們很少生大病或運勢差，但如果吃了牛，可能就會失去保護作用。

楊登嵙還說，真的有影響的人就是八字有無魁罡的人，其他就是心理因素和信仰層面較大，有人可能小時候是種田或者是信佛的，心存不捨或是不殺生，如果有帶魁罡星的人誤食牛肉，因為魁罡星是由城隍爺掌管，可以到城隍廟虔誠的請城隍爺幫忙，請祂幫忙化解，但民俗所法仍是參考即可，均衡的飲食才是最重要的。

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