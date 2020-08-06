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5成肺癌確診已晚期 符合這4類高風險民眾建議做LDCT

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
醫師建議，暴露污染環境、肺癌血親家族史、肺病史、抽菸及二手菸者，符合四類高風險民眾應每一至兩年做一次低劑量電腦斷層（LDCT），及早發現提升治癒機會。記者陳婕翎／攝影
醫師建議，暴露污染環境、肺癌血親家族史、肺病史、抽菸及二手菸者，符合四類高風險民眾應每一至兩年做一次低劑量電腦斷層（LDCT），及早發現提升治癒機會。記者陳婕翎／攝影

據最新癌症登記報告，台灣新發生肺癌人數達1.4萬人，每36分鐘就有一人罹患肺癌，高達5成患者確診時已晚期，醫師建議，暴露汙染環境、肺癌血親家族史、肺病史、抽菸及二手菸者，符合四類高風險民眾應每一至兩年做一次低劑量電腦斷層（LDCT），及早發現提升治癒機會。

近年來肺癌學會致力推動肺癌高危險族群早期篩檢、診治，透過LDCT針對不吸菸的高危險族群檢測率已達2.42%，即每25個高危險族群可以篩選出一人罹患肺癌，且94.8%診斷為第一期以內的肺癌，幫助找出更多早期患者。

台灣肺癌學會理事長陳育民建議，高風險族群應定期做LDCT，對象包含暴露污染環境者，如工作環境有石綿、焦油、煤灰或接觸放射物質、大氣汙染物者；抽菸史超過30年，目前仍抽煙或戒菸時間未超過15年者，長期暴露二手菸者、有肺癌家族史或肺結核等肺病家族史者。

高雄長庚醫院內科部副部長兼肺癌團隊召集人王金洲表示，無肺癌家族史的高風險民眾，建議50歲起每一至兩年做一次低劑量電腦斷層，建置定期篩檢至80歲；若家族中有30歲左右罹患肺腺癌成員，其他家族成員建議30至40歲起提前加入定期做低劑量電腦斷層篩檢行列。

陳育民說，肺癌患者從體內長出第一顆肺癌細胞至可以偵測癌症期間長達20年，目前肺癌早期患者的比例約占三分之一，「肺癌愈晚期發現，復發風險愈高」據美國癌症學會資料，若於肺癌第一期、第二期發現，有半數患者可以存活超過5年。

「精準治療不是所有人抓來做LDCT，而是準確抓到高風險族群來做。」王金洲進一步指出，早期肺癌最重要指標為無疾病存活期，意指病人經過治療後無復發、轉移且不死亡的時間，醫界期待精準治療加入早期治療行列，可望再提升病患的無疾病存活期。

雖然近年肺癌早期患者比例提升，但治療選擇仍受限於傳統手術、化療和放療，精準標靶治療與免疫療法目前仍以晚期肺癌治療為主，尚未加入早期治療的行列。王金洲說，未來精準治療能夠扮演對抗肺癌雙箭頭的角色，幫助晚期患者延長存活期，也幫助早期患者降低疾病復發率。

肺癌 癌症

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