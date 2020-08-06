台鐵表揚模範勞工 他30年鐵路生涯最難忘救了她

台鐵今上午表揚68名模範勞工，有獲獎的員工回憶30年鐵路生涯最難忘的事，便是即時發現一名老婦人趴在鐵軌上，緊急連絡車站站務人員及鐵路警察，成功救人一命。

今年58歲、在台中工務段士級擔任技術領班張日雄，在台鐵服務近30個年頭，多次完成艱鉅任務，嘉獎無數。積極參與鐵路行車安全改善六年計畫（台中工務段轄內鋼軌更新工程），執行抽換長焊鋼軌工程，不遺餘力。依據現場經驗指導後進員工，改善路線不良處所及軌道設施道岔、伸縮接頭整正，鐵路用地環境整理，軌道材料整理等。

張世雄說，回顧在台鐵30年，印象最深刻的莫過於2018年年5月2日那一天，按照慣例，他都會先提早到分駐所進行工作準備，正當準備開門時，遠望發現鐵軌上有「野狗」受困，走近一看，才發現是一名老婦人趴在側線上，全身發抖不斷哀號「誰來救我？」、「有沒有看到我孫女？」，也講不出自己姓名，身上也沒有火車票及身分證。

張世雄說，當下趕緊聯絡苗栗火車站、路警，再由醫護人員協助送醫。對於外界讚揚他成功救人一命，他說「只是做好自己該做的事」。

另外張世雄回憶，2006年因連日豪雨，東線邊坡滑落，導致軌道路線偏離，1003次自強號因此出軌，此時必須緊急移走出軌列車，做一段臨時鋼軌銜接，經過24小時才搶修完畢，時時刻刻與時間賽跑，趕在列車通勤前修復完畢，盡量不影響到列車運行狀況。

還有對於2015年8月重創台灣的「蘇迪勒」颱風，張世雄仍感到歷歷在目。他說，當時苗栗與南勢車站之間的自行車道都被淹沒，號誌短路導致列車無法通行，等到颱風過後水位消退，再進行路線巡查，「每次搶修時只能苦中作樂，只希望趕快把事情做好」。

苗栗站工務分駐所主任楊欽全說，之所以推薦張日雄的原因有二，首先是張在分駐所年資足夠，再來是平日交辦張的工作任務，都沒有任何怨言，總是盡自己能力做到最好，是模範勞工的不二人選。

新竹機務段高員級幫工程司林金生，負責辦理及落實機班教育訓練，讓員工值勤時規章、工作技能更為精進，防止行車事故發生，提升服務品質及形象。配合列車時刻改點，在乘務工作安排運用上，皆圓滿順利。另配合各連續假日輸運計畫，督導及安排人力輸運，確保行車安全圓滿達成任務。嫻熟工作相關規章、知識與技能，並使其技能得以傳承，獲頒模範勞工。