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高溫炎熱 醫師建議戶外工作者喝水量要增倍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
七月氣溫屢創新高。系資料照片
七月氣溫屢創新高。系資料照片

天氣炎熱，氣象局針對中彰投連續多日發布高溫警報，彰化縣衛生局統計今年7月已有7人熱到送醫院急診醫院也發現高溫導致急性腦中風、與急性心肌梗塞的患者增加，建議在外工作或活動的民眾多補充水分。

高溫炎熱各地氣溫創下新高，彰化縣衛生局醫指出，中央氣象局在7月就針對彰化發布19次高溫警報，明顯比去年熱，患者送醫時大都是冒冷汗、暈眩、無力，有的意識改變，大都是長時間在外工作的民眾，

彰化縣埔心鄉36歲陳姓男子7月21日凌晨被送醫時體溫高達42.5度，意識不清且有抽搐現象，轉往彰化基督教醫院救治，住進加護病房。

彰基副院長周志中指出，這段時間熱衰竭的人較多， 人感到懶懶的、不舒服但體溫不一定高，熱中暑則是最嚴重的熱傷害，患者體溫通常高於攝氏40度以上，且意識不清，全身通紅、脈搏起初變快，必須趕快送醫急救，

建議上午10點至下午2點間避免外出，出門也最好要撐傘，可降溫3到5度，一般人一天需喝2千cc的水，若在外戶外工作或運動者，每天應該補充水分應增為2倍。

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