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8月11日起首辦護照和自動通關 戶所就能辦
自8月11日起，首次申請護照的民眾，可就近到全國任一戶政事務所，同時完成人別確認、申辦護照、註冊自動通關等服務。內政部表示，約8個工作天就可收到護照，透過戶所一站式便民服務，幫國人節省寶貴的時間與金錢。
內政部指出，以往首次申辦護照的民眾，若無法本人親自至外交部領事事務局或外交部4個辦事處申辦，須先至戶政事務所辦理人別確認後，再委託旅行社、親屬代為洽辦。如欲申請自動通關，也須領取護照後另外親自到移民署的據點、領務局或機場申辦。
為提供民眾更便利的服務，內政部與領務局、移民署合作，透過系統及流程改造推出一站式服務，讓民眾可在戶政事務所辦理人別確認後，同時完成護照及自動通關的申辦作業。
民眾只要拿繳費單至超商、郵局、農漁會等地繳完護照規費後，領務局即予審核及製發護照，約8個工作天，民眾即可至原申辦的戶所領取護照，或付郵資後直接寄到指定地址。
另申辦自動通關的民眾，經戶所通報移民署審核通過後，日後到機場即可使用自動通關查驗系統，相當方便。
內政部表示，首次申請護照及註冊自動通關一站式服務，自今年3月16日起，分別由桃園市、台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣，擇定轄內戶政事務所先行試辦，現為擴大服務量能及便利民眾，將於8月11日全國正式上線。
內政部表示，未來將持續跨機關協調合作，推動更多創新多元的親民服務，讓民眾能享有更便捷的數位政府服務。
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